«В деле таких эпизодов нет»: адвокат экс-мэра Сергиенко нашёл неточности в обвинении?

На заседании сторона обвинения представила и зачитала письменные доказательства вины Александра Сергиенко. Среди них был рапорт об обнаружении признаков преступления от УФСБ. Согласно ему, в конце ноября 2017 года в ходе встречи с Владимиром Глазкрицким последний сообщил экс-мэру о намерении строить метановые автозаправки, на что Сергиенко заявил, что окажет помощь в рамках своих должностных полномочий и не будет создавать сложностей при выдаче разрешений. При этом он выдвинул условие — приобрести для него авто Mersedes Benz, «который уже подобрал», оформить его на «подконтрольную Глазкрицкому» коммерческую организацию, а также ежемесячно выплачивать его водителю зарплату 35 тысяч рублей.