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Деньги и наручники

«В деле таких эпизодов нет»: адвокат экс-мэра Сергиенко нашёл неточности в обвинении?

25 декабря 2023, 13:20
Фото: 1MI
Деньги и наручники

В Белгороде прошло второе заседание по делу бывшего главы Старого Оскола

В Свердловском районном суде Белгорода прошло второе заседание по уголовному делу бывшего главы Старооскольского горокруга. Прокурор представила доказательства по обвинению, а адвокат Горелик утверждал, что нашёл в них несколько неточностей.

На заседании сторона обвинения представила и зачитала письменные доказательства вины Александра Сергиенко. Среди них был рапорт об обнаружении признаков преступления от УФСБ. Согласно ему, в конце ноября 2017 года в ходе встречи с Владимиром Глазкрицким последний сообщил экс-мэру о намерении строить метановые автозаправки, на что Сергиенко заявил, что окажет помощь в рамках своих должностных полномочий и не будет создавать сложностей при выдаче разрешений. При этом он выдвинул условие — приобрести для него авто Mersedes Benz, «который уже подобрал», оформить его на «подконтрольную Глазкрицкому» коммерческую организацию, а также ежемесячно выплачивать его водителю зарплату 35 тысяч рублей.

Адвокат Владимир Горелик обратил внимание на то, что в обвинительном акте нет эпизода преступления, когда Глазкрицкий и Сергиенко договорились о приобретении автомобиля и зарплате водителю Лечаеву одновременно. По словам защитника, это два разных эпизода, а сторона обвинения помимо того, что их объединяет в один, так ещё и не указывает, о каких конкретно объектах идёт речь.

«Я что-то в уголовном деле таких эпизодов не знаю, когда бы велась речь, что в виде взятки одновременно был трудоустроен Лечаев и передан „Мерседес“. Что к какому эпизоду относится?»
Владимир Горелик, адвокат

Сергиенко поддержал, а прокурор в свою очередь оговорилась, что рапорт — это предварительная информация, которую выявили оперативные сотрудники. В таком случае, утверждает адвокат экс-мэра, этот рапорт может быть в дальнейшем опровергнут и не имеет значения в качестве доказательства. Но сторона обвинения по-прежнему настаивает на том, что «рапорт не противоречит материалам уголовного дела».

Напомним, Александра Сергиенко обвиняют в семи эпизодах получения взятки, шесть из которых — в особо крупном размере, среди них — дорогие автомобили, доля в торговом центре, переводы в компании сына экс-мэра и другое. Сергиенко свою вину не признаёт, на предыдущем заседании он рассказал о своих дружеских отношениях с взяткодателями и причинах, по которым они могли участвовать в его обвинении.

О том, как прошло первое заседание по делу в Белгороде, и почему адвокаты просили суд позаботиться о здоровье бывшего главы Старого Оскола — в репортаже Бел.Ру.

«Взятки в природе нет»: как прошло заседание по делу экс-мэра Сергиенко в Белгороде?
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#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Взятка#Обвинение#Александр Сергиенко#Эксклюзив#Свердловский районный суд#Прокурор#Белгород#Екатерина Никулина#Владимир Горелик
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