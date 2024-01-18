Свидетели не договорились о клубе сына Сергиенко: кто благоустраивал и кто платил?

По работам по благоустройству от ИП Потеряхина свидетель сообщил, что не знает. К тому же, Колочко ему знаком под другой фамилией, а договорённостей у него с ним никаких не было. Однако выполнение работ им на территории клуба Бочарников подтвердил. Опять же — под другой фамилией. Также он рассказал, что стоимость работ постепенно действительно изменялись в меньшую стоимость. В итоге «оплатил ему, полагаю, где-то 800 тысяч в три раза». Так, в первый раз выплатил якобы 300 тысяч, во второй раз — столько же, в третий раз — «оштрафовал на 100 тысяч за некачественные работы».