Свидетели не договорились о клубе сына Сергиенко: кто благоустраивал и кто платил?

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Сергей Потеряхин, зарегистрированный как ИП и занимающийся работами по кровле и фасадам, в зале суда рассказал, что с Сергиенко он не знаком, а знает «только из соцсетей». Об ССК «Стрелец» знает, а часть его работы, связанной с благоустройством клуба, была «финансовой». По двум договорам — с «Дубовской Заставой» и «Тисайдом». Однако сами работы по фасаду производил Сергей Колочко («по договору с „Тисайдом““), а не он. В названных компаниях работы им не проводились. На вопрос, зачем сам Потеряхин заключал договор с „Тисайдом“, он ответил:
«Я ж не знал. Там вообще „Дубовская Застава“ была, а оказалось вот так. По „Тисайду“ подошёл Колочко, дал бумаги, сказал, что фасад сделаем, и всё. Договор сначала, кажется, вообще был со „Стрельцом“, не помню. А потом другие организации. „Тисайд“ оплатил мне 850 тысяч. С представителем фирмы не знаком. „Стрелец“ ничего не оплачивал. Платёжка была от „Тисайда“, а вторая, по-моему, от ИП Лихачёва».
Мужчина сообщил, что на странность сперва не обратил внимания, но, «когда уже дело пошло», увидел, что в договоре сумма соответствующая, однако «договор заключали с одними, а платили другие». На объект Сергей Потеряхин не выезжал. Действия выполнял по просьбе Колочко, и ему же он передал «около 750 тысяч с учётом издержек, налога и тому подобного». Отвечая на вопрос, кто такой Сергей Колочко, Потеряхин рассказал, что просто «в спортзале вместе тренировались». С Бочарниковым не знаком, платежей от него не получал. Последний платёж предприниматель получил в июне 2020 года от ИП Лихачёва.
Сам Сергей Колочко на данный момент работает в школе №24 рабочим по обслуге здания, ранее — преподавателем физкультуры. Сергиенко также знает только из соцсетей. Кроме деятельности в школе в 2020 году, мужчина занимался отделкой фасадов в качестве ИП. Для работы в ССК «Стрелец», сообщил он, пригласил его Алексей Комаров, «помощник Бочарникова Сергея Владимировича». Бочарникова не знал, познакомился с ним только в марте, когда выехал на объект. Работу контролировали также Комаров и Бочарников.
При первом замере и формировании коммерческого предложения все документы отдал Комарову, однако цена не устроила — «слишком большая». Позже составили новое и заключили договор со «Стрельцом» на отделку фасада. Основное здание и домики, уточнил Колочко. Однако позже договор был оформлен с Потеряхиным, потому что «деньги нужно было перечислять, а не наличными получать».
«Мне нужны были предоплаты на выполнение работ. Было сказано, вот такие-то фирмы, с ними договор на такую-то сумму. Фирмы — „Дубовская Застава“ и „Тисайд“. С ними был договор у Потеряхина. С первой, вроде бы, на 650 тысяч договор, а со второй — на 850 тысяч. Или наоборот, но суммы эти помню».
Сергей Колочко, исполнитель работ по фасаду ССК «Стрелец»
Материалы предоставлял и приобретал «Стрелец», после заявки Комарову Алексею, предположил Сергей. Кто точно — не знает. Получается, что объём работ выполнял Колочко, как и составлял документы, однако на подписание и согласование они направлялись Потеряхину. На конечном этапе работ были наложены санкции в размере, примерно, 30 тысяч рублей, рассказал свидетель, т. к. на углу ресторана был брак.
Сергей Бочарников в зале суда рассказал, что временно не работает, а в 2019–2020 году занимался строительством в ССК «Стрелец», учредителями которого являются он и Евгений Сергиенко:
«Изначально доли были 43% на 57%, а потом, так как со стороны Евгения не было финансирования, я их пересчитал. У меня — 88%, у него — 12%. Он же вносил на расчётный счёт организации сумму в размере 10 миллионов. Откуда у него эти деньги, мне неизвестно».
По работам по благоустройству от ИП Потеряхина свидетель сообщил, что не знает. К тому же, Колочко ему знаком под другой фамилией, а договорённостей у него с ним никаких не было. Однако выполнение работ им на территории клуба Бочарников подтвердил. Опять же — под другой фамилией. Также он рассказал, что стоимость работ постепенно действительно изменялись в меньшую стоимость. В итоге «оплатил ему, полагаю, где-то 800 тысяч в три раза». Так, в первый раз выплатил якобы 300 тысяч, во второй раз — столько же, в третий раз — «оштрафовал на 100 тысяч за некачественные работы».
Бочарников заявил, что ООО «Тисайд» ему незнакомо, а по поводу оплаты фирмой каких-либо работ не осведомлён. Как и о Потеряхине:
«Меня на следствии о таком договоре спрашивали [с Потеряхиным]. Комаров занимался сбором коммерческой информации, коммерческих предложений. И я не исключаю, что договор мог выглядеть как коммерческое предложение, в котором прописаны сроки, расценки и объёмы».
Что касается ООО «Лапорт» (ранее упоминалось как ООО «Лафорт»), то свидетель сообщил, что занимался с его помощью подбором метательного оборудования для клуба. Счёт на покупку оборудования от руководителя фирмы мужчина получил на сумму в шесть миллионов рублей:
«Счёт был с НДС. Наша организация в упрощённой форме, без НДС, его оплатила. А сумма НДС составляла один миллион. Чтобы его сэкономить, с Евгением посовещались, и он сказал, что посмотрит, кто нам сможет с этим помочь. А когда я получил счёт, он сказал, что Владимир Глазцкрицкий окажет нам содействие. Я отдал деньги Евгению для оплаты. В размере шести миллионов».
Сергей Бочарников заявил, что деньги Колочко он наличными не передавал, а также, что это могут подтвердить все, кто был на строительной площадке. Однако сам Колочко возразил на данное заявление. О передаче Колочко информации о «Дубовской Заставе» и «Тисайд» Бочарников также не знает и сам этим не занимался, ответил он.