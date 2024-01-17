Свидетели по делу Сергиенко рассказали, чем связаны «Тисайд», школа и «Стрелец»

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В суде также выступили Александр Валяев, инженер строительного контроля УКСа Старооскольского городского округа, Лариса Стрелецкая, заместитель по экономике этого же управления, и Роман Халенко, директор «Белстрой Плюс».
Как рассказал Александр, курировать проект строительства школы на 1100 мест в Старом Осколе он начал в 2020 году, ему передали его после увольнения сотрудников, ведущих проект за год до этого.
Заказчиком по разработке проектно-сметной документации «занимался район, а УКСу их уже передали». Какое отношение к документам работ по объекту имела администрация Старооскольского горокруга, свидетель сообщил, что сказать не может, т. к. этим занимается технический отдел, но подтвердил, что исполняло работы ООО «Тисайд», ставшее победителем электронного аукциона.
За то время, что Валяев курировал объект, сумма договора несколько раз увеличивалась, а сроки сдачи продлевались из-за возникновения дополнительных работ. К примеру, указание обеспечить школу интерактивным оборудованием:
«Это из последних. Когда проводилась финишная отделка, мы тянули очень много дополнительных кабелей, оборудование устанавливали.».
С Александром Сергиенко мужчина лично знаком по планёркам, на которых тот присутствовал. В принятии объекта он не участвовал, уточнил Александр Валяев, т. к. вместо него на объект выезжал один из его заместителей. Разрешения на использование земельной площади, строительство и ввод в эксплуатацию, как и все необходимые разрешения ведомств, получались от администрации округа. При сдаче, рассказал суду куратор объекта, имелись свои замечания, которые отрабатывали, чтобы приняли объект.
Лариса Стрелецкая сообщила суду: по факту строительства школы ей известно, что «по объекту вышло постановление» от правительства Белгородской области, а также он появился в объектном перечне, по которому УКС Старооскольского горокруга обязуется выставить объект на торги. Согласно первому постановлению правительства от 24 декабря 2018 года, на строительство выделили 793 миллиона 585 тысяч рублей. Заказчиком проектно-сметной документации и получения разрешения являлась администрация Старооскольского горокруга.
Торги, по словам свидетельницы, проводило управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области, а «Тисайд» автоматически выиграл электронный аукцион, потому что стал его единственным участником. После для УКС вышел протокол на заключение договора. С Денисом Гринякиным Лариса знакома, т. к. «мои девочки-сметчицы проверяют расценки и тому подобное, а Гринякин пришёл за этим и закрывать необходимые формы». С Сергиенко Стрелецкая лично не контактировала:
«Это объект области, которая добилась федеральных денег, так что к нему Сергиенко отношения не имеет напрямую. Здесь работает только департамент строительства, которому передаёт полномочия УКС области. Что касается заказчика, то он не видит ничего, и госзаказ не видит ничего до того, как закончится приём заявок. Вернее, госзаказ может увидеть, сколько участников, а кто там — нет. Самого полноценного аукциона как такового не было, ведь участник оказался один. По закону он автоматически становится победителем. Был бы кто-то ещё — был бы полноценный аукцион».
Контактировать по работе с «Тисайдом» экономическому отделу УКСа приходилось только с такими же, как и они, сметчиками.
Александр Сергиенко также заявил, что разработка проектно-сметной документации и получение разрешения осуществлялось администрацией, однако на тот период он не занимал пост главы округа.
Роман Халенко ответил, что ему знакомо название ООО «Тисайд», но что-то более подробное о нём рассказать не сможет, т. к. через его организацию проходит много фирм и заказчиков. Существование между компаниями некогда договора подряда мужчина подтвердил. Работы проводились по устройству и установке тротуарной плитки, поребриков, укладки бордюра и асфальта, как вспомнил Халенко.
По факту благоустройства ССК «Стрелец» директор «Белстрой Плюса» рассказал, что ему известно следующее:
«Был договор на благоустройство на не самую значительную сумму. Возможно, на семь-восемь миллионов. Подобных договоров на выполнение работ у нас точно было штук 100 или вообще 200. Нужно поднимать и смотреть документы — сейчас не скажу. Договор на работы по благоустройству объекта заключили с „Тисайдом“, так что они их и оплатили».
Сам на объект он не выезжал, может сказать только то, что расположен тот где-то в районе Ясных Зорь в Белгородском районе, а благоустройство выполнено в полном объёме. К тому же, добавил Халенко, ССК «Стрелец» ему «ни о чём не говорит», а вот о «Тисайде» — помнит.
Александр Сергиенко добавил, что контракт «заключён 9 января, а срок исполнения работ — 20 января». На это Роман Халенко ответил, что подписали его, действительно, раньше, а зимой проводить работы нет смысла. Почему деньги перевели тогда 20 января, как утверждает Сергиенко, сказать без документов перед глазами не может.
После зачитывания протокола, в котором им же указана сумма в 8 миллионов рублей, которую оплатил «Тисайд», Роман Халенко показания свои подтвердил. Однако Александр Сергиенко заявил, что подобного протокола он не читал и не видел, а такой суммы в принципе не было, потому что у него был «другой протокол».
Также на сегодняшнем заседании суда выступила в качестве свидетеля бывшая главный бухгалтер ООО «Тисайд» и ООО «Флагман». Она рассказала о денежных переводах внутри фирм и переводах на счета, не связанные с ними.