Свидетели по делу Сергиенко рассказали, чем связаны «Тисайд», школа и «Стрелец»

С Александром Сергиенко мужчина лично знаком по планёркам, на которых тот присутствовал. В принятии объекта он не участвовал, уточнил Александр Валяев, т. к. вместо него на объект выезжал один из его заместителей. Разрешения на использование земельной площади, строительство и ввод в эксплуатацию, как и все необходимые разрешения ведомств, получались от администрации округа. При сдаче, рассказал суду куратор объекта, имелись свои замечания, которые отрабатывали, чтобы приняли объект.