«Мне поступали указания»: сотрудница «Тисайда» выступила в суде по делу Сергиенко

Рассказала белгородка и о наличии одного единственного автомобиля во «Флагмане». Того самого BMW X7, записанного на баланс последней организации «в качестве основного транспортного средства» до сентября 2020 года и взятого в лизинг «примерно в марте» того же года. Осенью все бухгалтерские документы по ООО «Флагман» вместе с авто на балансе передали новому владельцу. Кто им являлся, Пятак вспомнить не смогла. Первоначальный платёж тогда составил 2 миллиона 131 тысячу 110 рублей, а первый ежемесячный — 1 043 689 рублей. Также состоялось ещё пять платежей по 240 879 рублей. Деньги на последний Гринякин взял со счёта «Тисайда».