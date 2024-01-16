«Мне поступали указания»: сотрудница «Тисайда» выступила в суде по делу Сергиенко

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Напомним, Александра Сергиенко, бывшего мэра Старого Оскола и экс-главу АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», обвиняют в семи случаях получения взяток в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму 50 миллионов рублей. В начале 2023 года его арестовали, а позже дело передали в Свердловский районный суд Белгорода. Сергиенко свою вину не признаёт, на предыдущем заседании он рассказал о своих дружеских отношениях с взяткодателями и причинах, по которым они могли участвовать в его обвинении. На прошлой неделе по делу закончили оглашение имеющихся материалов в суде. Теперь перешли к опросу свидетелей.
В качестве свидетеля на сегодняшнем заседании суда присутствовала Екатерина Пятак, которая в период с 2019 года по начало 2022 года работала главным бухгалтером строительной организации «Тисайд», принадлежавшей Денису Гринякину, и ООО «Флагман», оформленного на «его жену или тёщу, на какую-то его родственницу». Как рассказала женщина, во время её работы директором той фирмы была Стефанская, а после ею руководила Гринякина.
В силу рабочих обязанностей Екатерина имела доступ к банковским счетам компаний, но только с разрешения и допуска директора:
«Когда мне нужно было зайти в банк, то я ему писала о том, что мне необходимо туда зайти, посылала запрос через Сбербанк. Ему приходило СМС, а потом я могла зайти. Так проходили и все платежи, и все работы с банком. Что касается подписания контрактов с подрядчиками, заказчиками или ещё кем-то, то в этом я не участвовала, т. к. меня, как бухгалтера, это напрямую не касалось. Мне приходили уже подписанные всеми сторонами документы и мне поступали указания от директора».
Как ответила Пятак на вопрос прокурора о ведении хозяйственной деятельности Дениса Гринякина в других организациях, кроме «Тисайда», напрямую какую-либо деятельность мужчина не осуществлял, однако она указала на тот самый «Флагман», ведение дел которого он курировал. О каких-либо других подобных случаях лично ей неизвестно.
«Бухгалтерские дела „Флагмана“ немножко вела я. Немножко, потому что фирма была нерабочая долгое время, т. е. там прошло буквально несколько операций, поэтому посчитали, что брать туда нового бухгалтера отдельного смысла нет. А потом юрлицо продали в августе 2020 года».
Екатерина Пятак, бывший главный бухгалтер ООО «Тисайд» и ООО «Флагман»
Также бывшая сотрудница рассказала, что между фирмами происходили денежные переводы, которые она осуществляла по инициативе директора. В основном — со счёта «Тисайда» на счёт «Флагмана». ИП Потеряхин, «Белстройплюс» и «ОГК», насколько помнит женщина, являлись контрагентами и с их счётов также поступали выплаты строительной фирме Гринякина.
«Я не помню, были ли хозяйственные отношения у „Тисайда“ с ИП Потеряхин, однако могу пояснить, что 29 июня 2020 года от Гринякина мне поступило указание перевести со счёта ООО „Тисайд“ на счёт ИП „Потеряхин“ денежную сумму в 850 тысяч рублей. Гринякин мне о целях перевода ничего не сообщал».
Екатерина Пятак, бывший главный бухгалтер ООО «Тисайд» и ООО «Флагман»
Об этой же сумме заявлял и сам Денис Гринякин в своём заявлении. Как изложил мужчина, эту сумму в виде перевода на некоего ИП Потеряхина «за выполненные работы по отделке фасада» от ООО «ССК „Стрелец“», соучредителем которого является сын экс-мэра Старого Оскола. Её Гринякин выплатил в качестве взятки для передачи права проведения капремонта школы в Старом Осколе.
Рассказала белгородка и о наличии одного единственного автомобиля во «Флагмане». Того самого BMW X7, записанного на баланс последней организации «в качестве основного транспортного средства» до сентября 2020 года и взятого в лизинг «примерно в марте» того же года. Осенью все бухгалтерские документы по ООО «Флагман» вместе с авто на балансе передали новому владельцу. Кто им являлся, Пятак вспомнить не смогла. Первоначальный платёж тогда составил 2 миллиона 131 тысячу 110 рублей, а первый ежемесячный — 1 043 689 рублей. Также состоялось ещё пять платежей по 240 879 рублей. Деньги на последний Гринякин взял со счёта «Тисайда».
«Компания, где автомобиль взяли в лизинг, прислала документы, по которым мне стало известно, что „Флагман“ передал право выкупа автомобиля Сергиенко Е.А. по договору услуг и правотребования. Выкуп данного автомобиля должен был происходить 5 октября 2020 года. Сергиенко мне незнаком».
Екатерина Пятак, бывший главный бухгалтер ООО «Тисайд» и ООО «Флагман»
Данными денежными переводами, как и транспортным налогом, занималась она по указанию Дениса Гринякина. А оформлением и приобретением транспортного средства занимался Михаил Овчинников, который, сообщила Екатерина Пятак, состоял на должности начальника отдела конкурсных торгов ООО «Тисайд». О причастности к этому Овчинникова сообщали на прошлом слушании.
Как отмечал Гринякин, автомобиль BMW X7 стал вознаграждением «за действия, входящие в его [Сергиенко] должностные полномочия». Имеется также договор купли-продажи, по которому ООО «Флагман» приобрело в лизинг у компании «Аврораавто-Белгород» (официальный дилер BMW в Белгороде) автомобиль BMW X7. Позже сам Сергиенко его выкупил. При этом подсудимый передал в пользование Гринякину автомобиль Mersedes Benz за 1,8 млн рублей и Range Rover за 1,5 млн рублей.
Владимир Горелик, адвокат Александра Сергиенко, после ответа свидетельницы заявил, что, согласно объяснению Екатерины Пяток следователю от 4 мая 2023 года, подобной информации она ему не сообщала, и попросил суд обратить внимание на то, что «по-иному изложены те обстоятельства, которые изложены в протоколе допроса».
«У меня, в связи с этим, возникают вопросы. Это не сочетается. За месяц до допроса она вообще ничего не помнила и не могла сказать, а через месяц бойко так отрапортовала по всем цифрам якобы без предъявления документов следователем. Вероятно, что это на самом деле имело место быть, но не указано в протоколе, что является грубым нарушением. В том числе УПК. Вы наизусть выучили эти цифры?».
Владимир Горелик, адвокат
Поддержал его и Николай Звертаев, второй адвокат. Выслушав комментарии защиты, судья Елена Волощенко попросила их «угомониться» и спросила, почему при ознакомлении с материалами «подобных вопросов не возникло». Звертаев ответил, что якобы при предъявлении защите уголовного дела для ознакомления, как сказал ранее и сам подсудимый, «материалы были переформатированы», как и весь протокол.
— Мы не считали на тот момент необходимым заострять на этом внимание. Это наше право. У меня куча в голове ходатайств, но не считаю необходимым их пока заявлять. У нас есть такая книжка, как «Уголовно-процессуальный кодекс». И в этом УПК все взаимоотношения между следствием, следователем и оперуполномоченным расписаны. И каким образом такое происходит? — спросил адвокат.
— Уважаемая защита, переформатирована была нумерация. Сам протокол не изменялся. Посмотрите внимательно. Если вы хотите что-то заявить, то у вас есть хорошая эта книжка. Ссылайтесь на неё. Конкретно объясните, что здесь «не сочетается», — ответила судья.
Однако стоит отметить, что в ходе своего ответа в зале суда и при оглашении протокола допроса государственным обвинителем Елена Пятак несколько раз упоминала, как и прокурор, что при даче показаний следствию использовала телефон, чтобы «поднять переписки рабочего чата и почту» для дачи более точных показаний по делу.