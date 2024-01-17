Дело Сергиенко: что в белгородском суде рассказали работники банка и «Белстрой Плюс»?

Самого Бочарникова Александр уже знал к этому моменту, потому что работал с ним на одном из объектов в прошлом. Все необходимые строительные материалы получались по заявке от «Белстрой Плюс» за средства компании. Что касается того, знает ли он о заключении договора между «Белстрой Плюс» и компанией «Стрелец», то мужчина об этом не знает. Однако в протоколе допроса содержится информация, что об этом работодатель ему сообщил, — «сам я этот договор не видел, но знаю о его заключении от работодателя».