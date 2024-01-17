Дело Сергиенко: что в белгородском суде рассказали работники банка и «Белстрой Плюс»?

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Галина Михтеева, сотрудница Сбербанка, рассказала, что работает в организации руководителем VIP-офиса Белгородского отделения. Александра Сергиенко знает как одного из клиентов. Также она сообщила, что подсудимый обращался к ней за консультацией, «но не для себя, а для своих родственников», по поводу получения денежных средств, «которые получили за реализацию недвижимости или чего-то подобного». Женщина перенаправила Сергиенко в корпоративный блок, т. к. сама специализируется на работе с частными клиентами, физлицами, а не юридическими.
«О точной сумме сейчас не скажу, но так как мы работаем с VIP-клиентами, а вопрос касался, скорее всего, объекта коммерческой недвижимости, то сумма была не миллион, не два. Сбербанк ранжировал клиентов, а VIP-клиенты — клиенты, которые могут получить банковский сервис определённого уровня. Это или статусные (в рамках своей должности), или состоятельные, т. е. те, что имеют на счёте свыше 10 миллионов. Или если клиент готов платить за эти услуги, то он оплачивает её за 10 тысяч рублей в месяц».
Галина Михтеева, руководитель VIP-офиса Белгородского отделения
Галина предположила, подсудимый обратился из-за того, что хотел, чтобы его родственники получили услуги быстрее, т. к. денежные средства необходимо получить оперативно. Также она уточнила, что Сергиенко мог задавать ей вопросы касательно комиссии при снятии тех самых денежных средств.
Далее в зал пригласили Александра Фисенко, который работает в качестве ИП, специализирующегося на строительстве дорог, а также работает прорабом на проектах «Белстрой Плюс» по договору субподряда с «2012 или 2010 года». Мужчина рассказал, что в 2019 году действительно занимался работами по благоустройству стрельбища в ССК «Стрелец»:
«Сезон был переходящий, поэтому мы начали осенью, а закончили уже после зимы. В следующем году, весной или ближе к лету. Со мной за работы рассчитывался „Белстрой Плюс“. Занимались мы плиточным покрытием тротуаров, включая стрелковые позиции, и асфальтобетонным покрытием подъезда, парковок. Мне также представили Сергея Владимировича [Бочарникова] и сказали, что он будет курировать. Оплату от него я не получал. Его должности я на самом деле тоже не знаю».
Самого Бочарникова Александр уже знал к этому моменту, потому что работал с ним на одном из объектов в прошлом. Все необходимые строительные материалы получались по заявке от «Белстрой Плюс» за средства компании. Что касается того, знает ли он о заключении договора между «Белстрой Плюс» и компанией «Стрелец», то мужчина об этом не знает. Однако в протоколе допроса содержится информация, что об этом работодатель ему сообщил, — «сам я этот договор не видел, но знаю о его заключении от работодателя».
«О том, что „Белстрой Плюс“ какие-то договоры заключает, я не знаю и знать не хочу. Меня позвали — я пришёл на работу. Не знаю, как они работали и на каких договорах, как работает организация, не могу вам рассказать. Рассказываю, как я именно работаю. Наверное, какие-то отношения они там между собой устанавливают, но это не мой уровень, не мои вопросы. Да, в протоколе подписи мои, но ответа на ваш вопрос у меня нет», — возразил Александр Фисенко.
Вчера, 16 января в Белгороде состоялось первое заседание по делу Александра Сергиенко с участием свидетелей. Приглашённые в суд раскрыли некоторые детали со своей стороны, о том, как компания «Тисайд» получила разрешение на строительство школы в Старом Осколе и оплачивала ли она работы по благоустройству спортивно-стрелкового клуба «Стрелец». А также рассказали о том, как компания связана со строительством школы в Старом Осколе на 1100 мест. И как она получила на это разрешение. В этот же день в суде выступила Екатерина Пятак, которая ранее работала в качестве главного бухгалтера в том самом ООО «Тисайд».