«Я не понимаю, в чём меня обвиняют»: экс-мэр Сергиенко — о заявлении на него в ФСБ

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Заявление на имя начальника УФСБ по Белгородской области Владимир Глазкрицкий написал 17 февраля 2023 года. В нём он попросил пресечь противоправную деятельность бывшего главы АО «Газпром газораспределение Белгород» Александра Сергиенко, который, по заявлению, в период с 2017 по 2021 год, будучи на должности главы администрации Старооскольского округа, получил от Глазкрицкого несколько взяток. Дальше, судя по озвучиванию заявления прокурором, идёт список:
«1. В размере 2 млн рублей при оплате мной для него автомобиля марки Mersedes Benz;
2. В размере 2 100 205 рублей при выплате мной заработной платы Лечаеву, фиктивно оформленному в ООО „ОГК“ по требованию Сергиенко и фактически оказывающему Сергиенко услуги в качестве личного водителя;
3. В размере не менее 2,5 млн рублей при передаче по фиктивному договору купли-продажи 1/3 доли в праве общей собственности на объекте незавершённого строительства торговом центре.
За выдачу разрешения на строительство газовой автозаправочной станции, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, вынесение постановлений, заключение договоров аренды земельных участков и так далее. То есть, за совершение Сергиенко в моих интересах действий, входящих в его служебные полномочия…».
В конце заявления Глазкрицкий указал, что осведомлён об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 306 УК РФ.
Сначала заявление прокомментировал адвокат Владимир Горелик. По его словам, Глазкрицкий скрыл как минимум два «существенных обстоятельства»:
«Во-первых, то, что Сергиенко за автомобиль возвращает ему деньги. Второе — Лечаев трудоустраивается к Глазкрицкому в „ОГК“ на работу, Сергиенко к 2022 году увольняется с должности главы администрации, то есть, перестаёт быть чиновником и занимается коммерческой деятельностью, а ещё год после этого Лечаев продолжает работать на предприятии Глазкрицкого и получать деньги. Это как понимать, если это взятка?»
Также адвокат попросил обратить внимание на то, что во всех заявлениях, которые «пишет Глазкрицкий», он делает акцент на теме имущественных взаимоотношений, указывает водителя Лечаева, автомобиль Mersedes, но действия Сергиенко в этих эпизодах описывает общими словами.
Сам Александр Сергиенко согласился с адвокатом и сказал, что из заявления Глазкрицкого непонятны именно его противоправные действия:
«Я вообще не понимаю, в чём меня обвиняют. Способствовал в силу своих полномочий и должностных обязанностей планированию или оказанию содействия… Какие конкретно были мои действия и какое было способствование?»
Упускает Глазкрицкий, по мнению экс-мэра, и тот факт, что автозаправки, для которых Сергиенко помогал ему получить разрешения, «все до единой» были включены в областную программу по развитию рынка газомоторного топлива в 2019 году. По программе, со слов обвиняемого, при губернаторе был создан инвестиционный совет по принятию решений о предоставлении земельных участков без проведения торгов.
«В материалах дела есть постановление главы администрации округа о предоставлении земельных участков. Все эти постановления осуществлены и приняты на основании распоряжений губернатора Белгородской области и решения инвестиционного совета. Об этом умалчивает Глазкрицкий».
Александр Сергиенко, обвиняемый
Напомним, в Белгороде дело бывшего главы Старооскольскогого горокруга начали рассматривать 20 декабря. Сергиенко обвиняют в семи эпизодах принятия взяток от Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина. Адвокаты экс-мэра настаивают на том, чтобы ему обеспечили лечебно-охранительный режим для сохранения жизни и здоровья. А сам обвиняемый не признаёт того, что их «предпринимательскую деятельность» с Глазкрицким и Гринякиным можно назвать взятками. Также Сергиенко рассказал о дружбе и ссорах с теми, кто участвовал в его обвинении.