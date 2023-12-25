«Я не понимаю, в чём меня обвиняют»: экс-мэр Сергиенко — о заявлении на него в ФСБ

Напомним, в Белгороде дело бывшего главы Старооскольскогого горокруга начали рассматривать 20 декабря. Сергиенко обвиняют в семи эпизодах принятия взяток от Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина. Адвокаты экс-мэра настаивают на том, чтобы ему обеспечили лечебно-охранительный режим для сохранения жизни и здоровья. А сам обвиняемый не признаёт того, что их «предпринимательскую деятельность» с Глазкрицким и Гринякиным можно назвать взятками. Также Сергиенко рассказал о дружбе и ссорах с теми, кто участвовал в его обвинении.