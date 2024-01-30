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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Гладков поручил усилить меры безопасности в случае введения очки в школах

Гладков: «Если в школы вернётся очный формат, будут усилены меры безопасности»

30 января 2024, 12:46
Фото: 1MI

Гладков поручил усилить меры безопасности в случае введения очки в школах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Белгорода, в ходе которого обсудил итоги работы, формат обучения, вопросы безопасности школ и выполненные строительные работы.

За последние два года в 12 школах и десяти детских садах Белгорода провели капитальный ремонт. В учреждениях не только отремонтировали фасады, кровли, помещения и благоустроили территорию, но и закупили современное оборудование и новую мебель. Всего на эти цели потратили более 5 млрд рублей.

В этом году ремонтные работы в образовательных учреждениях города продолжатся — их проведут в восьми школах.

В 2023 году в рамках концессионного соглашения между белгородским правительством и компанией «ПроШкола» построили корпус начальной школы №55, рассчитанный на 99 мест, в микрорайоне Восточный-1. На улице Орлова в Белгороде вовсю идут строительные работы школы на 600 мест — жители неоднократно просили власти построить для детей вблизи микрорайона Юго-Западный образовательное учреждение.

Кроме этого, педагоги Белгорода не раз побеждали в конкурсах всероссийского уровня. Например, пять учителей победили в конкурсе на присуждение премий Минпросвещения России за достижения в профессии, а 81 педагог получил ведомственные награды.

Отличились и выпускники школ: в 2023 году 20 ребят получили 100 баллов на ЕГЭ. За успешную их подготовку наградили 18 педагогов.

В настоящий момент самыми обсуждаемыми темами среди учителей и родителей школьников стали формат обучения и безопасность. Согласно опросу, больше половины родителей проголосовали за очный формат обучения. На этой неделе оперативный штаб решит, в каком формате продолжится учёба после 16 февраля.

Если по итогу мы принимаем решение об очном формате, нам необходимо расширить существующие меры безопасности. Например, обязательное обучение как детей, так и учителей навыкам оказания доврачебной помощи, алгоритмы и отработка действий при объявлении режима ЧС, увеличение количества потоков в течение одного учебного дня, сокращение времени каждого урока с 45 до 30 минут. Если основные дисциплины мы оставляем в рамках очного формата, то какую-то определенную часть уроков можем перевести в дистанционный режим. Также в индивидуальном порядке необходимо разработать с учениками актуальный маршрут до образовательных учреждений.
Вячеслав Гладков

Рассматривать возможность обучения в очном формате будут только в тех учреждениях, где количество мест в укрытиях соответствует количеству обучающихся.

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#Белгородская область#Школа#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Очное обучение#Хорошие новости#Дистантное обучение
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