Гладков: «Если в школы вернётся очный формат, будут усилены меры безопасности»

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
За последние два года в 12 школах и десяти детских садах Белгорода провели капитальный ремонт. В учреждениях не только отремонтировали фасады, кровли, помещения и благоустроили территорию, но и закупили современное оборудование и новую мебель. Всего на эти цели потратили более 5 млрд рублей.
В этом году ремонтные работы в образовательных учреждениях города продолжатся — их проведут в восьми школах.
В 2023 году в рамках концессионного соглашения между белгородским правительством и компанией «ПроШкола» построили корпус начальной школы №55, рассчитанный на 99 мест, в микрорайоне Восточный-1. На улице Орлова в Белгороде вовсю идут строительные работы школы на 600 мест — жители неоднократно просили власти построить для детей вблизи микрорайона Юго-Западный образовательное учреждение.
Кроме этого, педагоги Белгорода не раз побеждали в конкурсах всероссийского уровня. Например, пять учителей победили в конкурсе на присуждение премий Минпросвещения России за достижения в профессии, а 81 педагог получил ведомственные награды.
Отличились и выпускники школ: в 2023 году 20 ребят получили 100 баллов на ЕГЭ. За успешную их подготовку наградили 18 педагогов.
В настоящий момент самыми обсуждаемыми темами среди учителей и родителей школьников стали формат обучения и безопасность. Согласно опросу, больше половины родителей проголосовали за очный формат обучения. На этой неделе оперативный штаб решит, в каком формате продолжится учёба после 16 февраля.
Если по итогу мы принимаем решение об очном формате, нам необходимо расширить существующие меры безопасности. Например, обязательное обучение как детей, так и учителей навыкам оказания доврачебной помощи, алгоритмы и отработка действий при объявлении режима ЧС, увеличение количества потоков в течение одного учебного дня, сокращение времени каждого урока с 45 до 30 минут. Если основные дисциплины мы оставляем в рамках очного формата, то какую-то определенную часть уроков можем перевести в дистанционный режим. Также в индивидуальном порядке необходимо разработать с учениками актуальный маршрут до образовательных учреждений.
Вячеслав Гладков
Рассматривать возможность обучения в очном формате будут только в тех учреждениях, где количество мест в укрытиях соответствует количеству обучающихся.