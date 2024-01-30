Гладков: «Если в школы вернётся очный формат, будут усилены меры безопасности»

За последние два года в 12 школах и десяти детских садах Белгорода провели капитальный ремонт. В учреждениях не только отремонтировали фасады, кровли, помещения и благоустроили территорию, но и закупили современное оборудование и новую мебель. Всего на эти цели потратили более 5 млрд рублей.