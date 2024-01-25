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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Школьники

Белгородцам ответили, переведут ли школы на дистант после крушения самолёта

25 января 2024, 06:38
Фото: Midjourney
Школьники

Белгородцев интересует формат обучения школьников в Корочанском районе

Жители региона интересуются, как будут учиться дети в Корочанском районе после крушения военного самолёта. В местной администрации ответили, что в школах менять формат обучения не будут.
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Школы

Белгородцы интересуются, как дети в Корочанском районе будут учиться после крушения военного самолёта на территории муниципалитета. Один из жителей региона отметил, что подобное могло случиться в любом другом районе.

«В связи с этим вопрос: Корочанский район, а также иные районы, ещё не переведённые, будут переводить на дистант в рамках обеспечения безопасности и антитеррора?» — спрашивает белгородец в соцсетях.

Однако власти решили, что переводить школы на дистанционное обучение не будут. Об этом жителям сообщил глава корочанской администрации Николай Нестеров. Он пояснил, что на дистанте останутся только несколько школ.

На сегодняшний день образовательные учреждения Корочанского района, за исключением школ, находящихся рядом с приграничными районами, на дистанционный формат обучения переводиться не будут.
Николай Нестеров

Накануне в Белгородской области рухнул военный самолёт Ил-76. Все, кто был на борту, погибли в результате катастрофы. Сообщалось, что судно сбили.

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#Общество#Белгородская область#Корочанский район#Катастрофа#Школы#Новости Белгорода#Самолёт#Белгород#Наталья Корявых#Николай Нестеров#Формат обучения#Падение самолёта под Белгородом
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