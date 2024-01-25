Остаются на учёбе во время ракетной опасности: белгородцы — о проблемах дистанта

«Ведь у многих детей рабочее место находится возле окон и нет возможности его перенести! А во время сирены или СМС-оповещения об опасности наши дети продолжают заниматься, пишут самостоятельные работы на время и также по времени их отправляют учителю. Учитель во время урока должен сказать детям об опасности и прекратить урок», — считает Елена.