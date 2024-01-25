Остаются на учёбе во время ракетной опасности: белгородцы — о проблемах дистанта

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Школы в Белгороде на месяц перевели на дистанционное обучение из-за неспокойной обстановки. Однако горожане начали массово жаловаться на организацию дистанционного обучения во время ракетной опасности.
Так, белгородка Инна пожаловалась на то, что её ребёнок не смог во время ракетной опасности отойти от компьютера и спрятаться в безопасном месте. В этот момент школьник проходил тестирование на время. В случае если тест не будет пройден, ему поставят отрицательную отметку, заверила женщина.
Вчера в Белгороде во время сирены я звонила своему ребёнку для того, чтобы напомнить о необходимости перейти в более безопасное место в доме. Но мой ребёнок со слезами сказал мне, что сейчас проходит тестирование на время и не может отойти от компьютера.
Инна
Белгородка попросила на момент объявления ракетной опасности прекращать все тесты, экзамены и другие оценочные мероприятия, которые проходят на время. Администрация Белгорода попросила горожанку уточнить номер школы и класс, в котором учится ребёнок. Женщина ответила, что подобная ситуация происходит в каждой школе, а также добавила, что вопрос надо решать во всех образовательных учреждениях. Мэрия заявила, что управление образования проработает этот вопрос с директорами городских школ.
Другая белгородка написала, что вчера у ребёнка была контрольная, во время тревоги детям также не разрешили отключиться от урока.
Ещё одна женщина Елена попросила на время тревоги полностью прекращать занятия, чтобы дети спрятались в безопасное место.
«Ведь у многих детей рабочее место находится возле окон и нет возможности его перенести! А во время сирены или СМС-оповещения об опасности наши дети продолжают заниматься, пишут самостоятельные работы на время и также по времени их отправляют учителю. Учитель во время урока должен сказать детям об опасности и прекратить урок», — считает Елена.
Мэрия согласилась с тем, что во время объявления ракетной опасности урок должен быть прерван. Помимо этого, в горадминистрации уточнили, что все образовательные учреждения до выхода на занятия получили такие разъяснения. Представители мэрии также попросили женщину сообщить населённый пункт и номер школы, в которой обучается ребёнок.
Ещё одна местная жительница в комментариях под постом главы региона написала, что в гимназии № 2, в которой учится её ребёнок, во время тревоги проходит всё по правилам: учитель останавливает урок, просит детей взять телефон, выйти в безопасное место. Когда сообщается об отбое тревоги, дети снова возвращаются к занятиям, написала женщина.
Аналогичная ситуация и в школе № 45. Белгородка пишет, что во время угрозы урок отключается, детей просят спрятаться. Перед началом уроков учителя предупреждают, что во время тревоги урок прерывается и дети должны укрыться в безопасном месте.
14 феврале в регионе состоится итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Экзамен пройдёт в онлайн-формате, сообщил глава министерства образования области Андрей Милёхин.
Помимо этого, Милёхин объяснил, почему продолжительность уроков составляет 30 минут. При организации обучения власти руководствовались требованиями СанПиНа, которые определяют график и продолжительность учебного процесса.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков ответил на претензию белгородки по формату работы школ в Белгороде. Как отметила местная жительница, платные секции имеют право работать, а госучреждения — нет. Женщина заподозрила в этом сговор.
Губернатор объяснил белгородке, почему был выбран именно дистанционный формат обучения: «Готов Вас взять в ближайший объезд по разрушенным территориям. Социальным объектам или по больницам, где лежат раненые дети. И я думаю, что Вы поймёте, почему приняли решения по дистанционному образованию или ограничению работы муниципальных и государственных спортивных учреждений». Также глава региона сообщил, что проверит работу частных организаций.