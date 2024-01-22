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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Белгородский министр назвал причину 30-минутных уроков на дистанте

Почему на дистанте у белгородских школьников уроки длятся по 30 минут?

22 января 2024, 12:56
Фото: 1MI

Белгородский министр назвал причину 30-минутных уроков на дистанте

В регионе более половины школьников перешли на дистанционный формат обучения. При этом продолжительность уроков осталась прежней. Причины Бел.Ру в ходе брифинга озвучил региональный министр образования Андрей Милёхин.

Стоит отметить, что при организации очного обучения на территории Белгородской области продолжительность уроков (30 минут) была рассчитана исходя из необходимости разделить потоки учащихся.

В ходе брифинга журналисты Бел.Ру поинтересовались, по какой причине в дистанционном формате продолжительность уроков также составляет 30 минут, а не 40-45 минут.

На вопрос ответил региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, дистанционный формат не является новым для региона. При организации обучения власти руководствовались требованиями СанПиНа, которые определяют график и продолжительность учебного процесса.

Например, уроки для первоклассников в очном формате в начале обучения меньше, чем в старшей школе. Есть требования СанПиНа. Они не изменились.
Андрей Милёхин

Напомним, глава региона Вячеслав Гладков предположил, что удалённое образование плохо сказывается на поведении детей. Мнение он высказал в ходе оперативного совещания.

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#Белгородская область#Школьники#Обучение#Уроки#Первоклассники#СанПиН#Белгород#Кристина Семенчук#Очное обучение#Дистантное обучение#Региональный министр образования
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