Почему на дистанте у белгородских школьников уроки длятся по 30 минут?

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Стоит отметить, что при организации очного обучения на территории Белгородской области продолжительность уроков (30 минут) была рассчитана исходя из необходимости разделить потоки учащихся.
В ходе брифинга журналисты Бел.Ру поинтересовались, по какой причине в дистанционном формате продолжительность уроков также составляет 30 минут, а не 40-45 минут.
На вопрос ответил региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, дистанционный формат не является новым для региона. При организации обучения власти руководствовались требованиями СанПиНа, которые определяют график и продолжительность учебного процесса.
Например, уроки для первоклассников в очном формате в начале обучения меньше, чем в старшей школе. Есть требования СанПиНа. Они не изменились.
Андрей Милёхин
Напомним, глава региона Вячеслав Гладков предположил, что удалённое образование плохо сказывается на поведении детей. Мнение он высказал в ходе оперативного совещания.