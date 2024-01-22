Гладков жёстко ответил на претензию по формату работы школ в Белгороде

Напомним, что в Белгородской области школьники в 20-километровой приграничной зоне в этой четверти будут учиться дистанционно. В муниципалитетах, которые находятся дальше этого радиуса, дистант будет месяц. Речь идёт об образовательных организациях, где ранее продлевали каникулы. Среди них — Белгород и другие районы (список населённых пунктов).