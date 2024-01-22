Гладков жёстко ответил на претензию по формату работы школ в Белгороде

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Местная жительница высказалась о формате работы школ и спортивных секций в регионе. Как отметила белгородка, платные секции имеют право работать, а госучреждения — нет. Женщина заподозрила в этом сговор.
«И это только школы, а уж про спортивные секции — это ж просто золотая жила!» — пишет женщина.
Белгородка пообещала написать на сайт Кремля о том, что подозревает «коррупционный сговор под маской заботы о здоровье детей». Она также отметила, что в настоящий момент, когда спортивные школы «прикрыли», ей приходится переводить детей на платные секции, которые работают.
«Теперь, когда случилось страшное, вы решили очень позаботиться о нас и посадить нас всех на антидепрессанты, закрыв даже спортшколы», — добавила белгородка.
На комментарий ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Среди прочего он объяснил, почему выбрали именно дистанционный формат обучения.
Готов Вас взять в ближайший объезд по разрушенным территориям. Социальным объектам или по больницам, где лежат раненые дети. И я думаю, что Вы поймёте, почему приняли решения по дистанционному образованию или ограничению работы муниципальных и государственных спортивных учреждений. А работу частных организаций мы, конечно, проверим. Как исполняются решения оперативного штаба.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в Белгородской области школьники в 20-километровой приграничной зоне в этой четверти будут учиться дистанционно. В муниципалитетах, которые находятся дальше этого радиуса, дистант будет месяц. Речь идёт об образовательных организациях, где ранее продлевали каникулы. Среди них — Белгород и другие районы (список населённых пунктов).