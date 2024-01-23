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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Школьница

В каком формате пройдёт итоговое собеседование по русскому языку в Белгороде?

23 января 2024, 12:32
Фото: Midjourney
Школьница

Милёхин ответил на вопрос белгородцев об устном экзамене по русскому языку

Родители девятиклассников из Белгорода задают вопросы о том, как пройдёт устный экзамен по русскому языку в этом году, ведь школы переведены на дистант. Ответ дал министр образования региона.

Школы в Белгороде на месяц перевели на дистанционный формат обучения. Вместе с тем в регионе уже в феврале состоится итоговое собеседование по русскому языку. Его предстоит пройти девятиклассникам. Запланировано собеседование на 14 февраля.

В каком формате пройдёт устный экзамен, если школы переведены на удалёнку? На этот вопрос ответил министр образования региона Андрей Милёхин. Чиновник сообщил, что из-за дистанционного формата обучения, который будет сохраняться до 16 февраля, устный экзамен по русскому языку также пройдёт в онлайн-формате.

Отметим, что накануне министр образования рассказал, как во время дистанционного обучения преподаватели будут ставить оценки по физической культуре, а также о том, планируется ли ввести вторую смену для школьников на дистанте.

Детям, которые вынужденно уехали из Белгорода в загородные лагеря, также устроили обучение в дистанционном формате.

Ответ Андрея МилёхинаОтвет Андрея Милёхина
Ответ Андрея Милёхина
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Будут ли сотрудники школьных столовых получать оплату, если дети на дистанте?
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#Общество#Белгородская область#Экзамен#Новости Белгорода#Русский язык#Белгород#Огэ#Андрей Милёхин#Александра Склярова
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