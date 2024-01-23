В каком формате пройдёт итоговое собеседование по русскому языку в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Школы в Белгороде на месяц перевели на дистанционный формат обучения. Вместе с тем в регионе уже в феврале состоится итоговое собеседование по русскому языку. Его предстоит пройти девятиклассникам. Запланировано собеседование на 14 февраля.
В каком формате пройдёт устный экзамен, если школы переведены на удалёнку? На этот вопрос ответил министр образования региона Андрей Милёхин. Чиновник сообщил, что из-за дистанционного формата обучения, который будет сохраняться до 16 февраля, устный экзамен по русскому языку также пройдёт в онлайн-формате.
Отметим, что накануне министр образования рассказал, как во время дистанционного обучения преподаватели будут ставить оценки по физической культуре, а также о том, планируется ли ввести вторую смену для школьников на дистанте.
Детям, которые вынужденно уехали из Белгорода в загородные лагеря, также устроили обучение в дистанционном формате.