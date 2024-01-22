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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Белгородский министр объяснил написание заявлений родителями на дистант

Последствий не будет: Милёхин рассказал о написании заявлений на дистант

22 января 2024, 13:22
Фото: 1MI

Белгородский министр объяснил написание заявлений родителями на дистант

22 января часть белгородских школьников вновь начали обучаться удалённо. Перед этим родителей попросили написать заявление. Зачем это необходимо Бел.Ру ответил региональный министр образования Андрей Милёхин.

Перед началом дистанционного формата учебного процесса белгородским родителям предложили заполнить согласие на обучение детей удалённо. При этом часть родителей высказывались за очное обучение. Журналисты Бел.Ру поинтересовались в ходе брифинга у регионального министра образования Андрея Милёхина, всем ли нужно заполнять согласие и какие последствия грозят тем, кто его не заполнит. Чиновник отметил, что последствия никому не грозят.

Уважаемые родители, если вам говорят о последствиях, нужно смело обращаться в министерство образования. Мы этот вопрос проговорим.
Андрей Милёхин

Милёхин рассказал, что перед началом второго семестра среди родителей проводили опрос о формате обучения, но решение оперативный штаб принимал не только исходя из ответов общественности, но рассматривал оперативную обстановку.

Вынужден обратить внимание на очередной террористический акт украинского режима. В Донецке погибли люди, которые просто пошли купить продукты. С этой точки зрения оперативная обстановка и определила решение о формате обучения детей.
Андрей Милёхин

Что касается согласий родителей на дистант, документ нужно было заполнить, чтобы региональные власти формально определили количество детей и подготовили необходимый объём техники, если он потребуется.

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