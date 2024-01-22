Последствий не будет: Милёхин рассказал о написании заявлений на дистант

Перед началом дистанционного формата учебного процесса белгородским родителям предложили заполнить согласие на обучение детей удалённо. При этом часть родителей высказывались за очное обучение. Журналисты Бел.Ру поинтересовались в ходе брифинга у регионального министра образования Андрея Милёхина, всем ли нужно заполнять согласие и какие последствия грозят тем, кто его не заполнит. Чиновник отметил, что последствия никому не грозят.