Последствий не будет: Милёхин рассказал о написании заявлений на дистант

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Перед началом дистанционного формата учебного процесса белгородским родителям предложили заполнить согласие на обучение детей удалённо. При этом часть родителей высказывались за очное обучение. Журналисты Бел.Ру поинтересовались в ходе брифинга у регионального министра образования Андрея Милёхина, всем ли нужно заполнять согласие и какие последствия грозят тем, кто его не заполнит. Чиновник отметил, что последствия никому не грозят.
Уважаемые родители, если вам говорят о последствиях, нужно смело обращаться в министерство образования. Мы этот вопрос проговорим.
Андрей Милёхин
Милёхин рассказал, что перед началом второго семестра среди родителей проводили опрос о формате обучения, но решение оперативный штаб принимал не только исходя из ответов общественности, но рассматривал оперативную обстановку.
Вынужден обратить внимание на очередной террористический акт украинского режима. В Донецке погибли люди, которые просто пошли купить продукты. С этой точки зрения оперативная обстановка и определила решение о формате обучения детей.
Андрей Милёхин
Что касается согласий родителей на дистант, документ нужно было заполнить, чтобы региональные власти формально определили количество детей и подготовили необходимый объём техники, если он потребуется.