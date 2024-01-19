Большинство проголосовало за очное обучение, но 10 школ всё равно перевели на дистант

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Согласно результатам опроса родителей в Яковлевском горокруге, больше 70% из них поддержали продолжение обучения в очном формате. Участие в опросе приняли 92% родителей округа.
17 января на оперативном штабе было принято решение, что из-за неспокойной обстановки 10 школ переведут на дистант, другие 11 школ останутся на очном обучении.
С 22 января по 16 февраля на дистанционке будут СОШ № 1, № 2, № 3 в Строителе, Томаровские СОШ №1 и №2, Гостищевская СОШ, Терновская ООШ, Кустовская СОШ, Мощёнская ООШ, Серетинская ООШ.
Что касается детских садов на этих территориях, то они будут работать в режиме дежурных групп.
В остальных школах Яковлевского горокруга продолжится очное обучение при наличии согласия родителей, а работа детских садов продолжится в штатном режиме.
Ранее жительница Яковлевского горокруга пожаловалась в редакцию Бел.Ру. Женщина выступает против дистанционного обучения. Она считает, что на дистанционке детей «лишают возможности получать образование».