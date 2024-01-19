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Школы

Большинство проголосовало за очное обучение, но 10 школ всё равно перевели на дистант

19 января 2024, 07:37
Фото: Midjourney
Школы

Под Белгородом в 11 школах сохранили очное обучение

Речь идёт об образовательных учреждениях Яковлевского горокруга. Из-за оперативной обстановки 10 школ в округе всё-таки переведут на дистант, сообщил глава округа Олег Медведев.
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Школы

Согласно результатам опроса родителей в Яковлевском горокруге, больше 70% из них поддержали продолжение обучения в очном формате. Участие в опросе приняли 92% родителей округа.

17 января на оперативном штабе было принято решение, что из-за неспокойной обстановки 10 школ переведут на дистант, другие 11 школ останутся на очном обучении.

С 22 января по 16 февраля на дистанционке будут СОШ № 1, № 2, № 3 в Строителе, Томаровские СОШ №1 и №2, Гостищевская СОШ, Терновская ООШ, Кустовская СОШ, Мощёнская ООШ, Серетинская ООШ.

Что касается детских садов на этих территориях, то они будут работать в режиме дежурных групп.

В остальных школах Яковлевского горокруга продолжится очное обучение при наличии согласия родителей, а работа детских садов продолжится в штатном режиме.

Ранее жительница Яковлевского горокруга пожаловалась в редакцию Бел.Ру. Женщина выступает против дистанционного обучения. Она считает, что на дистанционке детей «лишают возможности получать образование».

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#Общество#Белгородская область#Образование#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Олег Медведев#Дистанционка#Яковлевский горокруг#Очное обучение
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