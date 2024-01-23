Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Белгородский министр рассказал, как удалённо получать оценки за физкультуру

Белгородский министр рассказал, как удалённо получать оценки за физкультуру

23 января 2024, 09:03
Фото: 1MI
На вопрос Бел.Ру ответил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он рассказал, что двойку за физкультуру на дистанте вряд ли можно получить, но кроме теории есть ещё и практика.
Сюжет
Футбол

В ходе брифинга журналисты Бел.Ру поинтересовались у чиновника, каким образом будет проходить оценивание школьников по такому предмету как физкультура при дистанционном обучении.

Чиновник ответил, что дистанционное образование лишает ряда возможностей, но в содержании программы по предмету «Физическая культура» есть не только практические занятия, но и теоретические.

Мы понимаем, что нахождение перед компьютером не позволяет ребятам заниматься физической активностью. Играть в футбол невозможно, но вместе с тем есть ряд двигательных упражнений. Двойку за физкультуру в дистанте вряд ли можно получить. Нормативы около компьютера никто сдавать не будет. Если вам предложат, зовите меня, попробуем это провести вместе с учителем.
Андрей Милёхин
Директора школ Белгорода выезжали в приграничье для оценки ущерба от обстрелов
Узнать подробнее
#Белгородская область#Нормативы#Программа#Футбол#Учитель#Практика#Физкультура#Компьютер#Белгород#Кристина Семенчук#Дистанционное обучение#Физическая культура
Подпишитесь
Ещё один дрон-камикадзе ударил по Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 12:08
Хочет ли она вылечиться? Новые подробности в истории белгородки, болеющей анорексией
Сегодня, 06:35
Названа сумма, которую направят на развитие будущего Белого квартала
Сегодня, 08:37
Не только на остановках: укрытия появятся в парках и скверах Белгорода
Сегодня, 10:16
«Птицу палят вместе с покрышками»: белгородец жалуется на смог от убоя больных кур
Сегодня, 07:12
Белгородскую область атаковали дроном-камикадзе: от взрыва пострадала машина
Сегодня, 10:07