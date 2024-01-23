Белгородский министр рассказал, как удалённо получать оценки за физкультуру

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В ходе брифинга журналисты Бел.Ру поинтересовались у чиновника, каким образом будет проходить оценивание школьников по такому предмету как физкультура при дистанционном обучении.
Чиновник ответил, что дистанционное образование лишает ряда возможностей, но в содержании программы по предмету «Физическая культура» есть не только практические занятия, но и теоретические.
Мы понимаем, что нахождение перед компьютером не позволяет ребятам заниматься физической активностью. Играть в футбол невозможно, но вместе с тем есть ряд двигательных упражнений. Двойку за физкультуру в дистанте вряд ли можно получить. Нормативы около компьютера никто сдавать не будет. Если вам предложат, зовите меня, попробуем это провести вместе с учителем.
Андрей Милёхин