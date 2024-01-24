Белгородцам пообещали открыть долгожданную школу в декабре

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, какие школы планируется построить в 2024 году. Работы запланированы в Строителе, Стрелецком-23, ИЖС Юго-Западный-1, в микрорайоне Наследие Дубовского сельского поселения, в микрорайоне Центральный в посёлке Северный, а также в Корочанском районе и Алексеевке.