Белгородцам пообещали открыть долгожданную школу в декабре

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Жители Белгорода поинтересовались у мэра Валентина Демидова, планируется ли в Юго-Западном микрорайоне или на улице Орлова строительство школы. «Ходим в учреждение на Новой жизни, интересны перспективы строительства школы поблизости», — зачитал градоначальник обращение белгородцев во время прямого эфира.
Мэр ответил, что строительные работы уже ведутся. Школа к декабрю текущего года появится на улице Орлова.
Как и планировалось, школа на 600 мест уже строится на улице Орлова. Планируем ввести её в эксплуатацию в декабре 2024 года.
Валентин Демидов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, какие школы планируется построить в 2024 году. Работы запланированы в Строителе, Стрелецком-23, ИЖС Юго-Западный-1, в микрорайоне Наследие Дубовского сельского поселения, в микрорайоне Центральный в посёлке Северный, а также в Корочанском районе и Алексеевке.