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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Школа

Белгородцам пообещали открыть долгожданную школу в декабре

24 января 2024, 13:18
Фото: 1MI
Школа

В Белгороде откроют новую школу на 600 мест

Белгородцам рассказали о строительстве школы на 600 мест на улице Орлова. Ввести учреждение в эксплуатацию планируется уже в декабре 2024 года. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

Жители Белгорода поинтересовались у мэра Валентина Демидова, планируется ли в Юго-Западном микрорайоне или на улице Орлова строительство школы. «Ходим в учреждение на Новой жизни, интересны перспективы строительства школы поблизости», — зачитал градоначальник обращение белгородцев во время прямого эфира.

Мэр ответил, что строительные работы уже ведутся. Школа к декабрю текущего года появится на улице Орлова.

Как и планировалось, школа на 600 мест уже строится на улице Орлова. Планируем ввести её в эксплуатацию в декабре 2024 года.
Валентин Демидов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, какие школы планируется построить в 2024 году. Работы запланированы в Строителе, Стрелецком-23, ИЖС Юго-Западный-1, в микрорайоне Наследие Дубовского сельского поселения, в микрорайоне Центральный в посёлке Северный, а также в Корочанском районе и Алексеевке.

Какие школы и детсады построят и отремонтируют в 2024 году в Белгородской области?
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