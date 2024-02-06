Жильё, образование или выплаты: на что белгородки смогут потратить маткапитал

Ещё можно получить выплаты из маткапитала в течение трёх лет. Они будут начисляться ежемесячно. Но сделать это можно только в том случае, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на одного человека по региону. Воспользоваться этой возможностью можно сразу после рождения ребёнка.