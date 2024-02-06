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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Мать и ребёнок

Жильё, образование или выплаты: на что белгородки смогут потратить маткапитал

6 февраля 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney
Мать и ребёнок

Белгородцам рассказали о материнском капитале в 2024 году

Материнский капитал в России на первого ребёнка в 2024 году составляет 630 380 рублей. И новые поправки в закон о маткапитале расширяют возможности его использования. На что его можно потратить, рассказали в newia.ru.

Новые поправки в закон о маткапитале расширяют возможности его использования. В 2024 году сумма материнского капитала в РФ на первого ребёнка составляет 630 380 рублей. Его можно потратить на улучшение жилищных условий или образование. Какие изменения коснулись этой категории финансовой поддержки россиян — читайте далее.

Кому положен маткапитал?

С 2020 года получить материнский капитал могут родители одного ребёнка. Все семьи, где первенцы появились после 1 января 2020 года, попадают под господдержку и могут получить соответствующий сертификат. Это же правило касается тех семей, у кого появились вторые и третьи дети, но за маткапиталом они не обращались.

Добавим, что с этого года получить сертификат на маткапитал могут только граждане РФ.

Как получить материнский капитал?

С 2020 года сертификат присваивается в беззаявительном порядке при рождении ребёнка. Уведомление о получении появляется на сайте «Госуслуги». Если сертификат так и не пришёл, то стоит обращаться с заявлением в ЗАГС. Выдаётся маткапитал как в бумажном, так и в электронном виде.

На что потратить маткапитал?

Средствами из маткапитала россияне могут оплатить детсад, колледж, вуз и даже магистратуру. Если есть старшие дети, то нужно ждать, когда младшему, с которым возникло право на маткапитал, исполнится три года. Исключение в этом случае только оплата детского сада.

К слову, потратить материнский капитал можно на учёбу не только одного ребёнка. Главное условие состоит в том, чтобы старшему ещё не было 25 лет.

Ещё можно получить выплаты из маткапитала в течение трёх лет. Они будут начисляться ежемесячно. Но сделать это можно только в том случае, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на одного человека по региону. Воспользоваться этой возможностью можно сразу после рождения ребёнка.

С этого года действует новое правило: если ребёнок появился на свет в 2024 году, то можно записать заявление о выплатах в первые полгода его жизни. Деньги поступят с учётом невыплаченного периода. Если пройдёт более шести месяцев, то прожиточный минимум будет поступать с того месяца, в котором подано заявление.

По-прежнему средства можно потратить и на улучшение жилищных условий. К последним ремонт не относится. Под это попадает только капитальное расширение жилплощади с увеличением квадратных метров. С 2024 года обладатели маткапитала могут использовать его для реконструкции дома блокированной застройки.

Кроме того, средства из маткапитала могут пойти на накопительную часть пенсии. С 1 января такая возможность появилась и у отцов.

Что ещё нужно знать?

Единовременную выплату из маткапитала в 20-25 тыс. рублей россияне получать больше не могут. Также гражданам напоминают, что обналичивать маткапитал тоже нельзя. Если у вас родились двойняшки или тройняшки, то выплата будет равняться 833 тыс. рублей, если это первые дети. Если вторые, то сумма составит 630,3 тыс. на первого и доплата в размере 202,6 тыс. рублей.

Пенсии повысили, маткапитал — тоже: что нужно знать белгородцам о выплатах
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#Общество#Белгородская область#Маткапитал#Образование#Россия#Наталья Корявых#Улучшение жилищных условий#Рождение детей
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