Жильё, образование или выплаты: на что белгородки смогут потратить маткапитал

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Новые поправки в закон о маткапитале расширяют возможности его использования. В 2024 году сумма материнского капитала в РФ на первого ребёнка составляет 630 380 рублей. Его можно потратить на улучшение жилищных условий или образование. Какие изменения коснулись этой категории финансовой поддержки россиян — читайте далее.
С 2020 года получить материнский капитал могут родители одного ребёнка. Все семьи, где первенцы появились после 1 января 2020 года, попадают под господдержку и могут получить соответствующий сертификат. Это же правило касается тех семей, у кого появились вторые и третьи дети, но за маткапиталом они не обращались.
Добавим, что с этого года получить сертификат на маткапитал могут только граждане РФ.
С 2020 года сертификат присваивается в беззаявительном порядке при рождении ребёнка. Уведомление о получении появляется на сайте «Госуслуги». Если сертификат так и не пришёл, то стоит обращаться с заявлением в ЗАГС. Выдаётся маткапитал как в бумажном, так и в электронном виде.
Средствами из маткапитала россияне могут оплатить детсад, колледж, вуз и даже магистратуру. Если есть старшие дети, то нужно ждать, когда младшему, с которым возникло право на маткапитал, исполнится три года. Исключение в этом случае только оплата детского сада.
К слову, потратить материнский капитал можно на учёбу не только одного ребёнка. Главное условие состоит в том, чтобы старшему ещё не было 25 лет.
Ещё можно получить выплаты из маткапитала в течение трёх лет. Они будут начисляться ежемесячно. Но сделать это можно только в том случае, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на одного человека по региону. Воспользоваться этой возможностью можно сразу после рождения ребёнка.
С этого года действует новое правило: если ребёнок появился на свет в 2024 году, то можно записать заявление о выплатах в первые полгода его жизни. Деньги поступят с учётом невыплаченного периода. Если пройдёт более шести месяцев, то прожиточный минимум будет поступать с того месяца, в котором подано заявление.
По-прежнему средства можно потратить и на улучшение жилищных условий. К последним ремонт не относится. Под это попадает только капитальное расширение жилплощади с увеличением квадратных метров. С 2024 года обладатели маткапитала могут использовать его для реконструкции дома блокированной застройки.
Кроме того, средства из маткапитала могут пойти на накопительную часть пенсии. С 1 января такая возможность появилась и у отцов.
Единовременную выплату из маткапитала в 20-25 тыс. рублей россияне получать больше не могут. Также гражданам напоминают, что обналичивать маткапитал тоже нельзя. Если у вас родились двойняшки или тройняшки, то выплата будет равняться 833 тыс. рублей, если это первые дети. Если вторые, то сумма составит 630,3 тыс. на первого и доплата в размере 202,6 тыс. рублей.