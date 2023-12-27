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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Мать и ребёнок

Белгородкам станет проще получить региональный маткапитал

27 декабря 2023, 12:23
Фото: Midjourney
Мать и ребёнок

В Белгородской области изменят правила предоставления регионального маткапитала

В Белгородской области снизят критерии для возникновения права на предоставление материнского капитала от региона. Также увеличат размер такой меры поддержки для белгородских матерей. Подробности сообщили в областной думе.

Белгородкам станет проще получить региональный маткапитал. При этом сумма выплаты со следующего года увеличится. Изменения в Социальном кодексе Белгородской области приняли депутаты облдумы.

Корректировки касаются снижения критериев для возникновения права на предоставление материнского капитала от региона. В следующем году жительницы региона смогут распорядиться указанной выплатой при достижении третьим и последующим ребёнком одного года, а не трёх лет.

Женщинам-претенденткам на получение регионального маткапитала решили снизить порог проживания на территории Белгородской области. Этот срок уменьшится с трёх лет до одного года.

Наконец, сумма выплаты увеличится с 86 670 рублей до 90 570 рублей. Воспользоваться мерой поддержки в 2024 году сможет около 2000 многодетных семей.

В областном бюджете на 2024 год на региональный маткапитал заложили 180 млн рублей. Как пояснила министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова, закон о внесении изменений в Социальный кодекс устанавливает индексацию мер соцподдержки.

Ещё в облдуме приняли закон об ответственности родителей за воспитание детей. Теперь белгородцы должны развивать у своих детей уважение к труду, трудовым достижениям, к Родине, её истории и традициям, нормам морали и духовно-нравственным ценностям.

Белгородские чиновники назвали сумму регионального маткапитала на 2024 год
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#Белгородская область#Закон#Депутаты#Многодетные семьи#Облдума#Белгород#Наталья Корявых#Региональный маткапитал
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