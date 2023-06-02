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Published Сегодня, 13:04

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В Белгородской области маткапитал разрешили тратить на покупку газовых плит

2 июня 2023, 13:04
Фото: 1MI
В ходе 32-го заседания облдумы расширили перечень целей, на которые можно направить региональный материнский капитал. Изменения касаются многодетных семей, которые при рождении третьего и последующего ребёнка получают 86 670 рублей.
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Облдума

Региональную выплату за третьего и последующих детей можно теперь направить на приобретение и установку газовых плит, котла, водонагревателя, а также отопительного оборудования, электрооборудования, индивидуальных приборов учёта потребления коммунальных услуг. Перечень направлений расширили в целях улучшения жилищных условий семей.

Как отметила министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова, на 2023 год на данные цели предусмотрено 140 млн рублей. Предполагается, что за выплатой смогут обратиться 1,5 тыс. семей.

Напомним, что региональный маткапитал с начала года получили 250 белгородских семей.

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#Алина Харина#Материнский капитал#Многодетные семьи#Общество#Облдума#Белгородская область
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