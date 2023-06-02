В Белгородской области маткапитал разрешили тратить на покупку газовых плит

Региональную выплату за третьего и последующих детей можно теперь направить на приобретение и установку газовых плит, котла, водонагревателя, а также отопительного оборудования, электрооборудования, индивидуальных приборов учёта потребления коммунальных услуг. Перечень направлений расширили в целях улучшения жилищных условий семей.