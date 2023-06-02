В Белгородской области маткапитал разрешили тратить на покупку газовых плит

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Региональную выплату за третьего и последующих детей можно теперь направить на приобретение и установку газовых плит, котла, водонагревателя, а также отопительного оборудования, электрооборудования, индивидуальных приборов учёта потребления коммунальных услуг. Перечень направлений расширили в целях улучшения жилищных условий семей.
Как отметила министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова, на 2023 год на данные цели предусмотрено 140 млн рублей. Предполагается, что за выплатой смогут обратиться 1,5 тыс. семей.
Напомним, что региональный маткапитал с начала года получили 250 белгородских семей.