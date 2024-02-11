17-летний студент рассказал, как спас белгородцев при обстреле 30 декабря

Posted Вчера, 09:17
Published Вчера, 09:17
Modified Вчера, 09:19
Updated Вчера, 09:19
17-летний студент Шебекинского техникума промышленности и транспорта в день трагедии, 30 декабря, находился в Белгороде на рабочем месте. Парень работает в пункте выдачи товаров.
Взрывы белгородец услышал во время своего обеденного перерыва. Не растерявшись, парень открыл запертую на ключ дверь и начал звать прохожих зайти внутрь. Одна из девушек оказалась ранена, поэтому Иван Хмелевской оказал ей доврачебную помощь.
Девушка пробежала некоторое расстояние и упала. Встать она не смогла, у неё шла кровь. Пришлось на месте оказывать доврачебную помощь. Позже приехали сотрудники скорой помощи и оказали ей всё необходимое на тот момент лечение.
рассказал Иван
В настоящий момент жизни пострадавшей девушке ничего не угрожает, а начальник Белгородского юридического института МВД России, студенткой которого является раненая, пригласил Ивана на дальнейшую учёбу.
В техникуме, где на втором курсе учится белгородец, тоже отметили его храбрый поступок и вручили ему грамоту.
Конечно, мы испытывали гордость за то, что все мероприятия, которые мы проводили с нашими студентами, не прошли зря. Мы много говорили о гражданском долге, о патриотизме и о порядке действий на случай ЧП.
замдиректора Шебекинского техникума промышленности и транспорта Наталья Якимова
Ранее юношу наградили благодарственным письмом начальника БЮИ МВД РФ им. И. Д. Путилина за спасение троих людей при обстреле.