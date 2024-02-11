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Posted Вчера, 09:17

Published Вчера, 09:17

Modified Вчера, 09:19

Updated Вчера, 09:19

Иван Хмелевской

17-летний студент рассказал, как спас белгородцев при обстреле 30 декабря

11 февраля 2024, 09:17
Фото: «Вести. Белгород»
Иван Хмелевской

Студент поделился подробностями спасения людей при обстреле Белгорода 30 декабря

В день трагедии 17-летний Иван Хмелевской находился на своём рабочем месте в пункте выдачи заказов в Белгороде. Во время обеденного перерыва он услышал звуки взрывов, открыл запертую дверь и начал звать прохожих внутрь. Подробности парень рассказал журналистам «Вести. Белгород».

17-летний студент Шебекинского техникума промышленности и транспорта в день трагедии, 30 декабря, находился в Белгороде на рабочем месте. Парень работает в пункте выдачи товаров.

Взрывы белгородец услышал во время своего обеденного перерыва. Не растерявшись, парень открыл запертую на ключ дверь и начал звать прохожих зайти внутрь. Одна из девушек оказалась ранена, поэтому Иван Хмелевской оказал ей доврачебную помощь.

Девушка пробежала некоторое расстояние и упала. Встать она не смогла, у неё шла кровь. Пришлось на месте оказывать доврачебную помощь. Позже приехали сотрудники скорой помощи и оказали ей всё необходимое на тот момент лечение.
рассказал Иван

В настоящий момент жизни пострадавшей девушке ничего не угрожает, а начальник Белгородского юридического института МВД России, студенткой которого является раненая, пригласил Ивана на дальнейшую учёбу.

В техникуме, где на втором курсе учится белгородец, тоже отметили его храбрый поступок и вручили ему грамоту.

Конечно, мы испытывали гордость за то, что все мероприятия, которые мы проводили с нашими студентами, не прошли зря. Мы много говорили о гражданском долге, о патриотизме и о порядке действий на случай ЧП.
замдиректора Шебекинского техникума промышленности и транспорта Наталья Якимова

Ранее юношу наградили благодарственным письмом начальника БЮИ МВД РФ им. И. Д. Путилина за спасение троих людей при обстреле.

17-летний студент спас троих человек при обстреле Белгорода 30 декабря
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