17-летний студент рассказал, как спас белгородцев при обстреле 30 декабря

Студент поделился подробностями спасения людей при обстреле Белгорода 30 декабря

В день трагедии 17-летний Иван Хмелевской находился на своём рабочем месте в пункте выдачи заказов в Белгороде. Во время обеденного перерыва он услышал звуки взрывов, открыл запертую дверь и начал звать прохожих внутрь. Подробности парень рассказал журналистам «Вести. Белгород».