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Published Сегодня, 06:37

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В Белгороде пройдёт молебен в память о погибших при обстреле 30 декабря

40 дней с момента страшной трагедии: в Белгороде вспоминают погибших 30 декабря

7 февраля 2024, 06:37
Фото: 1MI

В Белгороде пройдёт молебен в память о погибших при обстреле 30 декабря

Сегодня в полдень пройдёт молебен рядом с арт-объектом «Сердце», ставшим символом случившейся трагедии. Горожане вспомнят 25 погибших при обстреле ВСУ 30 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

В Белгороде сегодня почтят память погибших при обстреле 30 декабря. В полдень 7 февраля пройдёт молебен в районе универмага «Маяк» рядом с арт-объектом «Сердце», ставшим символом случившейся трагедии.

Обстрел унёс жизни 25 белгородцев, в их числе есть маленькие дети. Более 100 жителей получили ранения в тот день.

Это трагедия, которая всегда останется в наших сердцах. <…> Конечно, сегодня вместе с нами вся страна, которую потрясли те страшные события 30 декабря. Очень хочется, чтобы таких трагедий не повторялось.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Со дня случившейся трагедии прошло уже 40 дней. Мэр города Валентин Демидов назвал это одним из самых тяжёлых потрясений для города.

Этот день разделил нашу жизнь на до и после. 30 декабря 2023 года Белгород пережил одно из самых тяжёлых потрясений со времён Великой Отечественной войны.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

О предстоящем богослужении накануне сообщили и в белгородской епархии. Митрополит Иоанн совершит заупокойную литию в память о погибших белгородцах.

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