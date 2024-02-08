«Буду умирать, но позвоню»: белгородка — о том, как узнала о гибели мужа 30 декабря

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В день трагедии семья Андрея и Инны Лаптевых активно готовилась к предстоящему празднику и собиралась за ёлкой. В этот момент мужчине позвонили с работы и попросили помочь. Вернуться Андрей собирался в течение часа, но начался обстрел и домой мужчина попасть не смог.
После обстрелов Андрей всегда звонил Инне и спрашивал, всё ли в порядке, а в этот раз не позвонил и на звонок тоже не отвечал. Одна из фотографий, опубликованных в социальных сетях, вызвала у Инны тревогу: она обзвонила все больницы, но ничего не узнала.
На фотографии около «Ростелекома» было горящее авто, а сзади — блеск серой машины. Я не могу это чувство передать… Я подбегаю к папе и спрашиваю: «Пап, тебе не кажется, что машина похожа?» Но он начал меня ругать: «Что ты глупости выдумала, Андрей на работе, он ничего не слышит». Но во мне поселилось чувство, что что-то не так, потому что мой муж всегда говорил: «Я буду умирать, но я тебе позвоню».
Инна Лаптева
Их ребёнок весь день звонил отцу, а в четыре часа вечера подошёл к матери и сказал, что отец больше не вернётся домой. В тот же день в шесть часов вечера женщине позвонили коллеги и рассказали, что её муж погиб. Ему пытались оказать помощь, но по пути в больницу мужчина скончался.
Позже белгородка узнала, что попадание снаряда пришлось на машину, стоявшую впереди авто её мужа. Их же машина пострадала от взрывной волны и осколков: «Мелкие кассетные боеприпасы прошли через лобовое стекло прямо в Андрея: в плечо, сосуды и лёгкое», — рассказала Инна.
Ночью ребёнку во сне приснился погибший папа, который сказал ему одну фразу: «Я очень не хотел умирать». Инна отметила, что у Андрея с сыном всегда были, как они называли, «пацанские дела», поэтому ребёнок тяжело пережил кончину отца.
Лаптевы прожили вместе 14 лет: Андрей сделал предложение своей любимой уже спустя месяц после знакомства. Свадьба состоялась через три месяца. Девушка работает врачом-кардиологом, а её муж был инженером-механиком. Теперь белгородке одной предстоит растить сына.