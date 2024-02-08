«Буду умирать, но позвоню»: белгородка — о том, как узнала о гибели мужа 30 декабря

Их ребёнок весь день звонил отцу, а в четыре часа вечера подошёл к матери и сказал, что отец больше не вернётся домой. В тот же день в шесть часов вечера женщине позвонили коллеги и рассказали, что её муж погиб. Ему пытались оказать помощь, но по пути в больницу мужчина скончался.