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Published Сегодня, 13:11

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Белгородка рассказала, как узнала о гибели мужа 30 декабря

«Буду умирать, но позвоню»: белгородка — о том, как узнала о гибели мужа 30 декабря

8 февраля 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney

Белгородка рассказала, как узнала о гибели мужа 30 декабря

30 декабря в Белгороде случилась трагедия: ВСУ атаковали центр города, из-за чего погибли 25 человек, ещё более 100 ранены. Семья из областного центра рассказала журналистам «Вести. Белгород», как обстрел забрал у них близкого человека.

В день трагедии семья Андрея и Инны Лаптевых активно готовилась к предстоящему празднику и собиралась за ёлкой. В этот момент мужчине позвонили с работы и попросили помочь. Вернуться Андрей собирался в течение часа, но начался обстрел и домой мужчина попасть не смог.

После обстрелов Андрей всегда звонил Инне и спрашивал, всё ли в порядке, а в этот раз не позвонил и на звонок тоже не отвечал. Одна из фотографий, опубликованных в социальных сетях, вызвала у Инны тревогу: она обзвонила все больницы, но ничего не узнала.

На фотографии около «Ростелекома» было горящее авто, а сзади — блеск серой машины. Я не могу это чувство передать… Я подбегаю к папе и спрашиваю: «Пап, тебе не кажется, что машина похожа?» Но он начал меня ругать: «Что ты глупости выдумала, Андрей на работе, он ничего не слышит». Но во мне поселилось чувство, что что-то не так, потому что мой муж всегда говорил: «Я буду умирать, но я тебе позвоню».
Инна Лаптева

Их ребёнок весь день звонил отцу, а в четыре часа вечера подошёл к матери и сказал, что отец больше не вернётся домой. В тот же день в шесть часов вечера женщине позвонили коллеги и рассказали, что её муж погиб. Ему пытались оказать помощь, но по пути в больницу мужчина скончался.

Позже белгородка узнала, что попадание снаряда пришлось на машину, стоявшую впереди авто её мужа. Их же машина пострадала от взрывной волны и осколков: «Мелкие кассетные боеприпасы прошли через лобовое стекло прямо в Андрея: в плечо, сосуды и лёгкое», — рассказала Инна.

Ночью ребёнку во сне приснился погибший папа, который сказал ему одну фразу: «Я очень не хотел умирать». Инна отметила, что у Андрея с сыном всегда были, как они называли, «пацанские дела», поэтому ребёнок тяжело пережил кончину отца.

Лаптевы прожили вместе 14 лет: Андрей сделал предложение своей любимой уже спустя месяц после знакомства. Свадьба состоялась через три месяца. Девушка работает врачом-кардиологом, а её муж был инженером-механиком. Теперь белгородке одной предстоит растить сына.

40 дней с момента страшной трагедии: в Белгороде вспоминают погибших 30 декабря
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