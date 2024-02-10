Трое рабочих получили осколочные ранения в результате обстрела Грайворонского округа

Posted 10 февраля, 09:49
Published 10 февраля, 09:49
Modified 10 февраля, 09:59
Updated 10 февраля, 09:59
Обстрел ВСУ затронул окраину хутора Понуры в Грайворонском городском округе, сообщил в своём Telegram-канале Вячеслав Гладков. Во время прилёта пострадали трое рабочих.
Согласно оперативной информации мужчины получили осколочные ранения различных частей тела. Они уже доставлены на машине скорой медицинской помощи в городскую больницу №2 Белгорода. Там им также уже оказали всю необходимую помощь. Кроме того, пострадал экскаватор.
Напомним также, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли удар по шести муниципалитетам Белгородской области. Сообщается, что пострадавших нет, но есть разрушения.