Трое рабочих получили осколочные ранения в результате обстрела Грайворонского округа

Согласно оперативной информации мужчины получили осколочные ранения различных частей тела. Они уже доставлены на машине скорой медицинской помощи в городскую больницу №2 Белгорода. Там им также уже оказали всю необходимую помощь. Кроме того, пострадал экскаватор.