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Posted 10 февраля, 09:49

Published 10 февраля, 09:49

Modified 10 февраля, 09:59

Updated 10 февраля, 09:59

Постардавшие

Трое рабочих получили осколочные ранения в результате обстрела Грайворонского округа

10 февраля 2024, 09:49
Фото: 1MI
Постардавшие

При обстреле хутора Понуры в Грайворонском городском округе ранило трёх человек

Трое рабочих получили осколочные ранения в результате обстрела ВСУ в хуторе Понуры. Они уже доставлены в больницу и получили необходимую помощь.

Обстрел ВСУ затронул окраину хутора Понуры в Грайворонском городском округе, сообщил в своём Telegram-канале Вячеслав Гладков. Во время прилёта пострадали трое рабочих.

Согласно оперативной информации мужчины получили осколочные ранения различных частей тела. Они уже доставлены на машине скорой медицинской помощи в городскую больницу №2 Белгорода. Там им также уже оказали всю необходимую помощь. Кроме того, пострадал экскаватор.

Напомним также, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли удар по шести муниципалитетам Белгородской области. Сообщается, что пострадавших нет, но есть разрушения.

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