В Белгороде треть шлагбаумов оборудовали контроллерами для пропуска спецтехники

Напомним, работа над оборудованием «умных шлагбаумов» в Белгороде началась весной 2021 года. Первый такой шлагбаум установили во дворе на Белгородском проспекте. Пока что нерешённым остаётся вопрос с парковкой для пожарной техники во дворе в случае ЧП, так как в большинстве случаев территория двора полностью занята машинами жителей дома.