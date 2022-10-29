В Белгороде треть шлагбаумов оборудовали контроллерами для пропуска спецтехники

Контроллер распознаёт спецтранспорт на расстоянии 25-30 метров и открывает ворота или шлагбаум для проезда техники. При этом проезд остаётся открытым всё то время, что автомобиль спецслужб находится во дворе дома. Также есть техническая возможность поднимать шлагбаум с помощью специального приложения и диспетчерских центров спецслужб. Сервис разработал Белгородский информационный фонд.
Согласно новым требованиям пожарной безопасности, которые вступили в силу в 2021 году, во дворах многоквартирных домов должна быть обеспечена автоматическая разблокировка шлагбаумов или ворот при подъезде пожарной техники, так как сейчас в большинстве случаев спасатели теряют драгоценное время у шлагбаумов, пытаюсь подъехать к горящему дому.
Напомним, работа над оборудованием «умных шлагбаумов» в Белгороде началась весной 2021 года. Первый такой шлагбаум установили во дворе на Белгородском проспекте. Пока что нерешённым остаётся вопрос с парковкой для пожарной техники во дворе в случае ЧП, так как в большинстве случаев территория двора полностью занята машинами жителей дома.