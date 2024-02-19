Муниципальное образование

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Это работает: при обстрелах Белгорода 420 дверей подъездов МКД откроют автоматически
19 февраля, 06:43
2022
Белгородским учителям не доплачивали за дежурство около пешеходных переходов
Свыше 5,5 тысячи педагогов Белгородской области встречали детей на добровольных началах, поэтому деньги им не платили.
15 сентября 2022, 13:02
Вячеслав Гладков: Если ребёнок попал в тюрьму — это вина только семьи и школы
Губернатор высказался на педсовете в Белгороде о воспитании школьников. Самые яркие цитаты — в материале «Бел.Ру».
30 августа 2022, 10:20

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