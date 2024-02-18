Белгородцы попросили установить укрытие в парке Победы

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Жительница Белгорода сообщила, что в парке Победы сейчас нет ни одного укрытия: «Территория большая. Может поставить защитную конструкцию возле фонтана?».
На комментарий ответила администрация Белгорода. Женщине сообщили, что список мест, где требуется установка укрытий, уже сформирован. По мере поступления запросов список корректируют. Также сейчас ведётся работа по определению источников финансирования для закупки и установки дополнительных укрытий.
О сроках и объёмах работ сообщат дополнительно, отметила мэрия.
В администрации уточнили, что парк Победы будет включён в план по установке дополнительных укрытий.
Ранее белгородцы попросили установить укрытия на некоторых остановках в Разумном и областном центре. Жители потребовали установить убежища на улице Индустриальной в Белгороде и на остановке «Нижняя» в Разумном.