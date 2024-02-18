Белгородцы попросили установить укрытие в парке Победы

На комментарий ответила администрация Белгорода. Женщине сообщили, что список мест, где требуется установка укрытий, уже сформирован. По мере поступления запросов список корректируют. Также сейчас ведётся работа по определению источников финансирования для закупки и установки дополнительных укрытий.