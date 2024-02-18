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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Укрытие на остановке

Белгородцы попросили установить укрытие в парке Победы

18 февраля 2024, 11:16
Фото: Bel.ru
Укрытие на остановке

Белгородка попросила установить укрытие в парке Победы

Комментарий появился под постом губернатора. Жительница Белгорода отметила, что в парке в настоящий момент нет ни одного укрытия. На обращение ответила мэрия Белгорода.

Жительница Белгорода сообщила, что в парке Победы сейчас нет ни одного укрытия: «Территория большая. Может поставить защитную конструкцию возле фонтана?».

На комментарий ответила администрация Белгорода. Женщине сообщили, что список мест, где требуется установка укрытий, уже сформирован. По мере поступления запросов список корректируют. Также сейчас ведётся работа по определению источников финансирования для закупки и установки дополнительных укрытий.

О сроках и объёмах работ сообщат дополнительно, отметила мэрия.

В администрации уточнили, что парк Победы будет включён в план по установке дополнительных укрытий.

Ранее белгородцы попросили установить укрытия на некоторых остановках в Разумном и областном центре. Жители потребовали установить убежища на улице Индустриальной в Белгороде и на остановке «Нижняя» в Разумном.

Белгородцы вновь жалуются на отсутствие укрытий на остановках
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