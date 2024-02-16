Как «Отче наш»: мэр Белгорода рассказал, как обезопасят детей тренировки и укрытия

Валентин Демидов заявил, «что есть у нас с вами, этого нет ни в Донецке, ни в Луганске». Также он предположил, что подобного нет «вообще нигде в мире». Заявление касается обеспечения безопасности детей в школах и в детских садах. Это оклейка окон бронеплёнкой, обеспечение зон безопасности, создание алгоритмов действий и укрытий на остановках, которых, как уточнил, стало больше: