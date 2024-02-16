Как «Отче наш»: мэр Белгорода рассказал, как обезопасят детей тренировки и укрытия

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Валентин Демидов заявил, «что есть у нас с вами, этого нет ни в Донецке, ни в Луганске». Также он предположил, что подобного нет «вообще нигде в мире». Заявление касается обеспечения безопасности детей в школах и в детских садах. Это оклейка окон бронеплёнкой, обеспечение зон безопасности, создание алгоритмов действий и укрытий на остановках, которых, как уточнил, стало больше:
«Это большие средства. Но мы приняли решение увеличить их число».
Особенно это касается тех мест и маршрутов, по которым следуют юные белгородцы из школы домой и из дома до школы. Поэтому, как ещё одну важную задачу, мэр упомянул создание персонального маршрута для каждого ребёнка.
«Вот этого ничего у них нет. Но у них есть тоже интересная вещь, связанная с навыками, которую они привили каждому учащемуся. По команде все дети одномоментно ложатся под парты, когда слышат хлопки, а также там есть система специальных звонков. Те доступные методы, которые они могут себе позволить, натренировали как „Отче наш“».
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также Валентин Демидов отметил, что всем белгородским детям необходимо обеспечить достойное получение образования. А их родителям — право выбора между очным и дистанционным форматом. Чиновник заявил, что все желающие учиться очно должны иметь такую возможность. Он сослался на опыт школ Донецка и Луганска, которые это право гарантируют.
В начале февраля стало известно, что в Донецк направили делегацию из Белгорода, которая должна изучить опыт и протокол действий в образовательных учреждениях в случае возникновения опасности. Однако, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, нельзя ожидать одинаковых решений для школ с тысячей учеников и школ с сотней учащихся, поэтому в некоторых ситуациях руководители школ должны будут самостоятельно принимать решения.