Белгородцы вновь жалуются на отсутствие укрытий на остановках

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Белгородцы вновь обращаются к властям по поводу установки укрытий на остановках общественного транспорта. Два обращения поступили из Разумного и Белгорода.
Жительница Разумного попросила организовать укрытие на остановке «Нижняя». По словам белгородки, другие остановки не укреплены. Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что в администрация Белгородского района уже занимается этим вопросом.
Об отсутствии укрытий сообщила и жительница Белгорода. Как рассказала женщина, на улице Индустриальной нет ни одного убежища по пути следования автобуса №119 «Зелёная Поляна — Универмаг „Белгород“». Сообщение об этом уже передали мэрии.
Только что передал информацию главе администрации Валентину Демидову. Он поедет в ближайшее время на место, посмотрит. Если сотрудники МЧС подтвердят, данную информацию, то работа в ближайшее время будет выполнена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона также попросил белгородку сообщить ему, если в середине следующей недели с проблемой не разберутся.
Напомним, в Белгороде мешки с песком на остановках решили поменять на бетонные блоки. На некоторых остановках мешки недавно убрали. Вероятно, для того, чтобы заменить на бетонные конструкции.