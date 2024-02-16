Белгородцы вновь жалуются на отсутствие укрытий на остановках

Об отсутствии укрытий сообщила и жительница Белгорода. Как рассказала женщина, на улице Индустриальной нет ни одного убежища по пути следования автобуса №119 «Зелёная Поляна — Универмаг „Белгород“». Сообщение об этом уже передали мэрии.