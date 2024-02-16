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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Укрытие на остановке

Белгородцы вновь жалуются на отсутствие укрытий на остановках

16 февраля 2024, 18:23
Фото: Bel.ru
Укрытие на остановке

Белгородцы просят поставить укрытия на остановках

К губернатору Вячеславу Гладкову по этому вопросу обратились два человека. Речь идёт об остановке в Разумном, а также о маршруте №119 в Белгороде.

Белгородцы вновь обращаются к властям по поводу установки укрытий на остановках общественного транспорта. Два обращения поступили из Разумного и Белгорода.

Жительница Разумного попросила организовать укрытие на остановке «Нижняя». По словам белгородки, другие остановки не укреплены. Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что в администрация Белгородского района уже занимается этим вопросом.

Об отсутствии укрытий сообщила и жительница Белгорода. Как рассказала женщина, на улице Индустриальной нет ни одного убежища по пути следования автобуса №119 «Зелёная Поляна — Универмаг „Белгород“». Сообщение об этом уже передали мэрии.

Только что передал информацию главе администрации Валентину Демидову. Он поедет в ближайшее время на место, посмотрит. Если сотрудники МЧС подтвердят, данную информацию, то работа в ближайшее время будет выполнена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона также попросил белгородку сообщить ему, если в середине следующей недели с проблемой не разберутся.

Напомним, в Белгороде мешки с песком на остановках решили поменять на бетонные блоки. На некоторых остановках мешки недавно убрали. Вероятно, для того, чтобы заменить на бетонные конструкции.

Мешки с песком на остановках в Белгороде меняют на бетонные укрытия
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#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Укрепления#Мешки с песком
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