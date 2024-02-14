Водителей автобусов в Белгороде учат остановке кровотечения и пользованию аптечкой

Водителей общественного транспорта учат основам сердечно-лёгочной реанимации, наложению жгута себе и другому человеку, различным методам остановки кровотечения. Инструкторы рассказывают обучающимся об особенностях индивидуальных перевязочных пакетов, учат наложению давящих повязок и рассказывают о том, что делать при сквозном ранении груди и в других случаях.