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Posted Вчера, 14:47

Published Вчера, 14:47

Modified Вчера, 14:49

Updated Вчера, 14:49

Аптечка

Водителей автобусов в Белгороде учат остановке кровотечения и пользованию аптечкой

14 февраля 2024, 14:47
Фото: 1MI
Аптечка

Водителей белгородских автобусов обучают оказанию доврачебной помощи

Водители общественного транспорта Белгородской агломерации проходят курсы по оказанию доврачебной помощи. Их учат накладывать жгуты, останавливать кровотечения и другим навыкам, которые могут понадобиться в чрезвычайной ситуации. Подробности рассказали в группе Организатора пассажирских перевозок.

Водителей автобусов Белгородской агломерации учат оказанию доврачебной первой помощи. Большая часть уже завершила отработку этих навыков, однако обучение продолжится, пока этому не научатся все. Практические занятия длятся по несколько часов.

Водителей общественного транспорта учат основам сердечно-лёгочной реанимации, наложению жгута себе и другому человеку, различным методам остановки кровотечения. Инструкторы рассказывают обучающимся об особенностях индивидуальных перевязочных пакетов, учат наложению давящих повязок и рассказывают о том, что делать при сквозном ранении груди и в других случаях.

Автобусы тем временем оснащают необходимыми аптечками.

Ранее сообщалось, что оказанию первой помощи обучили 3 тыс. белгородских педагогов. С 1 февраля началось обучение для педагогов системы дополнительного образования Белгорода.

Оказанию первой помощи в Белгороде обучили более 3 тысяч педагогов
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#Общество#Белгородская область#Водители#Курсы#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Первая медицинская помощь
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