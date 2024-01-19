Белгородцам раздадут листовки с информацией по оказанию доврачебной помощи

В первую очередь регион подготовит инструкторов, которые будут заниматься с белгородцами. В их число войдут работники медицины катастроф, участники белгородской теробороны, а также молодёжь, которая прошла образовательные курсы в рамках военно-патриотического воспитания. Помимо этого, в регионе планируется создать уроки в онлайн-формате: для этого запишут качественные видеокурсы.