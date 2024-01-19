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В укрытиях Белгорода установят стенды с информацией по оказанию первой помощи

Белгородцам раздадут листовки с информацией по оказанию доврачебной помощи

19 января 2024, 14:57
Фото: 1MI

В укрытиях Белгорода установят стенды с информацией по оказанию первой помощи

Помимо улучшения в регионе очного курса по оказанию срочной доврачебной помощи, для белгородцев создадут качественные видеоуроки. Также среди горожан раздадут информационные листовки, а в укрытиях установят стенды. Врачи же пройдут курс по повышению квалификации, сообщил глава региона Гладков.

В Белгородской области улучшат курсы по оказанию срочной доврачебной помощи: повысить знания и умения для оказания помощи при ранениях планируют не только среди населения, но и среди медицинских работников. Поэтому губернатор Вячеслав Гладков провёл совещание на эту тему с известным доктором Леонидом Рошалем, заслуженным деятелем науки РФ Амираном Ревишвили и председателем «Российского Красного Креста» Павлом Савчуком.

В первую очередь регион подготовит инструкторов, которые будут заниматься с белгородцами. В их число войдут работники медицины катастроф, участники белгородской теробороны, а также молодёжь, которая прошла образовательные курсы в рамках военно-патриотического воспитания. Помимо этого, в регионе планируется создать уроки в онлайн-формате: для этого запишут качественные видеокурсы.

В укрытиях также будут размещать стенды с информацией по оказанию первой помощи. Эту возможность правительство региона уже обсуждает с сотрудниками МЧС. Управляющие компании также распространят среди жильцов соответствующие листовки.

Белгородские врачи начали сотрудничать с НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве и с военно-медицинской академией в Санкт-Петербурге, чтобы перенять их опыт в работе с раненными при обстрелах пациентами. Для врачей устроят двухнедельный курс повышения квалификации по сочетанным минно-взрывным травмам, вопросам комбустиологии, торакальной хирургии и другим.

Теперь и в музеях: в Белгороде расширили список мест проведения медицинских курсов
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