Теперь и в музеях: в Белгороде расширили список мест проведения медицинских курсов

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что курсы по оказанию срочной доврачебной помощи среди жителей пользуются большим спросом. Именно поэтому принято решение проводить занятия ещё в 13 местах: их будут организовывать в культурных учреждениях Белгорода. В это число вошли:
Курсы планируется проводить ежедневно, а желающих поделят на две группы: первое занятие состоится с 09:00 до 12:00, второе — с 12:00 до 15:00. Жителей обучат опытные медики — работники скорой помощи и Центра медицины катастроф.
Напомним, что в Белгороде возобновили курсы по оказанию срочной доврачебной помощи 6 января. В тот день курсы провели на трёх площадках, а уже на следующий день расширили их проведение по всему региону.
Известный доктор Леонид Рошаль пообещал поделиться с Белгородской областью своим опытом и идеями по улучшению курсов по оказанию срочной доврачебной помощи.