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Published Сегодня, 07:44

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Медкурсы

Теперь и в музеях: в Белгороде расширили список мест проведения медицинских курсов

17 января 2024, 07:44
Фото: Midjourney
Медкурсы

Белгородцев обучат доврачебной помощи в 13 учреждениях культуры

Курсы по оказанию срочной доврачебной помощи будут проводить в культурных учреждениях Белгорода. В их число вошли библиотеки, музеи, театры, центр народного творчества и филармония. Занятия будут проводить два раза в день, сообщил глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что курсы по оказанию срочной доврачебной помощи среди жителей пользуются большим спросом. Именно поэтому принято решение проводить занятия ещё в 13 местах: их будут организовывать в культурных учреждениях Белгорода. В это число вошли:

  • Белгородский государственный музей народной культуры;
  • Белгородская государственная специальная библиотека для слепых имени В. Я. Ерошенко;
  • Белгородский государственный литературный музей;
  • Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова;
  • Белгородский государственный художественный музей;
  • Белгородская государственная универсальная научная библиотека;
  • Белгородский государственный центр народного творчества;
  • Белгородский государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина;
  • Белгородский государственный театр кукол;
  • Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»;
  • Белгородский государственный историко-краеведческий музей;
  • Белгородская государственная филармония;
  • ЦБО и информационно-ресурсного обеспечения учреждений культуры.

Курсы планируется проводить ежедневно, а желающих поделят на две группы: первое занятие состоится с 09:00 до 12:00, второе — с 12:00 до 15:00. Жителей обучат опытные медики — работники скорой помощи и Центра медицины катастроф.

Напомним, что в Белгороде возобновили курсы по оказанию срочной доврачебной помощи 6 января. В тот день курсы провели на трёх площадках, а уже на следующий день расширили их проведение по всему региону.

Известный доктор Леонид Рошаль пообещал поделиться с Белгородской областью своим опытом и идеями по улучшению курсов по оказанию срочной доврачебной помощи.

Леонид Рошаль поможет Белгородской области улучшить медкурсы по доврачебной помощи
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#Белгородская область#Медицина#Курсы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Доврачебная помощь#Александра Склярова
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