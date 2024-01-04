В Белгороде проведут мастер-классы по экстренной доврачебной помощи

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
С завтрашнего дня в 12:00 в ЦМИ на Студенческой, 17А будут проводить мастер-классы по экстренной доврачебной помощи. Их будут проводить инструкторы Центра «Воин», волонтёры-медики и спасатели.
Обучение включает практические навыки оказания первой помощи в соответствии с нормами законодательства РФ и методическими рекомендациями Министерства здравоохранения России.
Татьяна Киреева
Вход свободный, для участия необходимо заполнить форму заявки.