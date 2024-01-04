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Published Сегодня, 19:19

Modified Сегодня, 19:21

Updated Сегодня, 19:21

В Белгороде проведут мастер-классы по экстренной доврачебной помощи

В Белгороде проведут мастер-классы по экстренной доврачебной помощи

4 января 2024, 19:19
Фото: 1MI
Занятия проведут инструкторы Центра «Воин», волонтёры-медики и спасатели. Мастер-классы пройдут в ЦМИ. Подробности рассказала Татьяна Киреева, министр по делам молодёжи Белгородской области.

С завтрашнего дня в 12:00 в ЦМИ на Студенческой, 17А будут проводить мастер-классы по экстренной доврачебной помощи. Их будут проводить инструкторы Центра «Воин», волонтёры-медики и спасатели.

Фото: соцсети Татьяны Киреевой
Обучение включает практические навыки оказания первой помощи в соответствии с нормами законодательства РФ и методическими рекомендациями Министерства здравоохранения России.
Татьяна Киреева

Вход свободный, для участия необходимо заполнить форму заявки.

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#Общество#Новости Белгорода#Мастер-классы#Белгород#Алина Харина#Первая помощь#Татьяна Киреева
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