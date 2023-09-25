Белгородских педагогов через суд заставили учиться оказывать первую помощь

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Суд обязал педагогов в Новооскольском горокруге пройти обучение по оказанию первой медицинской помощи. Соответствующие нарушения в части обучения этим навыкам нашла прокуратура.
По информации суда, надзорное ведомство провело проверку образовательных учреждений и выявило нарушения в организации обучения оказанию первой медпомощи в некоторых из них. В связи с этим прокурор обратился в районный суд с иском к образовательным организациям, не выполнившим требования. Правоохранители настаивали на том, чтобы педагоги отработали необходимые навыки.
Суд признал требования истца обоснованными. Неумение оказывать первую помощь учителями нарушает требование обучающихся и самих работников школ и детсадов. В связи с этим в суде требования прокурора удовлетворили.