Белгородских педагогов через суд заставили учиться оказывать первую помощь

По информации суда, надзорное ведомство провело проверку образовательных учреждений и выявило нарушения в организации обучения оказанию первой медпомощи в некоторых из них. В связи с этим прокурор обратился в районный суд с иском к образовательным организациям, не выполнившим требования. Правоохранители настаивали на том, чтобы педагоги отработали необходимые навыки.