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Published Сегодня, 15:02

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Первая помощь

Белгородских педагогов через суд заставили учиться оказывать первую помощь

25 сентября 2023, 15:02
Фото: 1MI
Первая помощь
Прокуратура проверила образовательные учреждения Новооскольского горокруга и нашла нарушения в организации прохождения педагогами обучения навыкам оказания первой медицинской помощи. В районном суде встали на сторону надзорного ведомства и обязали учителей пройти обучение.

Суд обязал педагогов в Новооскольском горокруге пройти обучение по оказанию первой медицинской помощи. Соответствующие нарушения в части обучения этим навыкам нашла прокуратура.

По информации суда, надзорное ведомство провело проверку образовательных учреждений и выявило нарушения в организации обучения оказанию первой медпомощи в некоторых из них. В связи с этим прокурор обратился в районный суд с иском к образовательным организациям, не выполнившим требования. Правоохранители настаивали на том, чтобы педагоги отработали необходимые навыки.

Суд признал требования истца обоснованными. Неумение оказывать первую помощь учителями нарушает требование обучающихся и самих работников школ и детсадов. В связи с этим в суде требования прокурора удовлетворили.

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#Белгородская область#Прокуратура#Нарушения#Суд#Педагоги#Белгород#Наталья Корявых#Первая помощь#Новооскольский горокруг
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