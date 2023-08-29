Как выжить в очаге ЧС и оказать первую помощь: для белгородцев проведут новые курсы

Пройти курсы белгородцы могут каждое воскресенье в период с 9:00 до 17:00. С собой необходимо взять четыре бинта 7×14, бахилы, воду и перекус. Читать курсы будут преподаватели первой помощи, а также действующие врачи и фельдшеры медицины катастроф.