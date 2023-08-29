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Published Сегодня, 09:46

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Курсы по оказанию первой медицинской помощи

Как выжить в очаге ЧС и оказать первую помощь: для белгородцев проведут новые курсы

29 августа 2023, 09:46
Фото: 1MI
Курсы по оказанию первой медицинской помощи

Медики белгородской скорой объявили новые курсы по оказанию первой помощи

С сентября в регионе возобновят проведение курсов «Первая помощь». Об этом рассказали в группе областной станции Скорой медицинской помощи в соцсети.

С сентября в Белгородской области возобновят проведение курсов «Первая помощь». Занятия будут проводить бесплатно.

Пройти курсы белгородцы могут каждое воскресенье в период с 9:00 до 17:00. С собой необходимо взять четыре бинта 7×14, бахилы, воду и перекус. Читать курсы будут преподаватели первой помощи, а также действующие врачи и фельдшеры медицины катастроф.

Участников научат проводить базовую сердечно-лёгочную реанимацию, определять виды кровотечений и способы их остановки. Также белгородцы изучат правила оказания помощи при различных видах травм, ожогах, обморожениях, отравлениях. Кроме того, жители региона изучат, как выживать в очаге ЧС. Полученные навыки слушатели курса отработают на манекенах.

В группы будут набирать по 20 человек. Зарегистрироваться можно по ссылке или телефонам 8 (4722) 56-98-94, 8 (4722) 32-57-11.

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#Белгородская область#Медицина#Курсы#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Медицинна#Первая помощь#Первая медицинская помощь
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