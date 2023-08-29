Как выжить в очаге ЧС и оказать первую помощь: для белгородцев проведут новые курсы

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
С сентября в Белгородской области возобновят проведение курсов «Первая помощь». Занятия будут проводить бесплатно.
Пройти курсы белгородцы могут каждое воскресенье в период с 9:00 до 17:00. С собой необходимо взять четыре бинта 7×14, бахилы, воду и перекус. Читать курсы будут преподаватели первой помощи, а также действующие врачи и фельдшеры медицины катастроф.
Участников научат проводить базовую сердечно-лёгочную реанимацию, определять виды кровотечений и способы их остановки. Также белгородцы изучат правила оказания помощи при различных видах травм, ожогах, обморожениях, отравлениях. Кроме того, жители региона изучат, как выживать в очаге ЧС. Полученные навыки слушатели курса отработают на манекенах.
В группы будут набирать по 20 человек. Зарегистрироваться можно по ссылке или телефонам 8 (4722) 56-98-94, 8 (4722) 32-57-11.