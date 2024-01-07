Более 20 медучреждений: где белгородцев обучат оказанию срочной доврачебной помощи?

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Вчера, 6 января, в Белгороде возобновили курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Белгородцам на трёх площадках рассказывали, как помогать пострадавшим при ожогах, травмах, кровотечениях и отравлениях.
По информации министра здравоохранения Андрея Иконникова, желающих посетить курсы было очень много, из-за чего пришлось привлечь дополнительный персонал. Позже чиновник опубликовал расписание предстоящих занятий не только по Белгороду, но и по другим муниципалитетам: всего до конца января курсы проведут в 24-х медицинских учреждениях.
Подробное расписание по каждой больнице — на фотографиях ниже.
Напомним, что с 9 января также планируется проводить углубленный курс оказания первой медицинской помощи. Его будут вести инструкторы Центра «ВОИН».