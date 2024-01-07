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Белгородцам рассказали, где проведут курсы по оказанию доврачебной помощи

Более 20 медучреждений: где белгородцев обучат оказанию срочной доврачебной помощи?

7 января 2024, 09:00
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, где проведут курсы по оказанию доврачебной помощи

Список медучреждений, где до конца января будут проводить курсы, опубликовал министр здравоохранения Андрей Иконников. Курсы проведут по многим муниципалитетам региона, включая областную столицу.

Вчера, 6 января, в Белгороде возобновили курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Белгородцам на трёх площадках рассказывали, как помогать пострадавшим при ожогах, травмах, кровотечениях и отравлениях.

По информации министра здравоохранения Андрея Иконникова, желающих посетить курсы было очень много, из-за чего пришлось привлечь дополнительный персонал. Позже чиновник опубликовал расписание предстоящих занятий не только по Белгороду, но и по другим муниципалитетам: всего до конца января курсы проведут в 24-х медицинских учреждениях.

Подробное расписание по каждой больнице — на фотографиях ниже.

Напомним, что с 9 января также планируется проводить углубленный курс оказания первой медицинской помощи. Его будут вести инструкторы Центра «ВОИН».

Расписание курсов по ЦРБРасписание курсов по ЦРБ
Расписание курсов по ЦРБРасписание курсов по ЦРБ
Расписание курсов по ЦРБРасписание курсов по ЦРБ
Расписание курсов по ЦРБРасписание курсов по ЦРБ
Расписание курсов по ЦРБ
Фото: личная страница министра здравоохранения Андрея Иконникова
Белгородцам расскажут, как можно помочь пострадавшим до приезда медиков
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#Белгородская область#Курсы#Белгород#Андрей иконников#Доврачебная помощь#Александра Склярова
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