Более 20 медучреждений: где белгородцев обучат оказанию срочной доврачебной помощи?

По информации министра здравоохранения Андрея Иконникова, желающих посетить курсы было очень много, из-за чего пришлось привлечь дополнительный персонал. Позже чиновник опубликовал расписание предстоящих занятий не только по Белгороду, но и по другим муниципалитетам: всего до конца января курсы проведут в 24-х медицинских учреждениях.