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Леонид Рошаль

Леонид Рошаль поможет Белгородской области улучшить медкурсы по доврачебной помощи

12 января 2024, 06:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Леонид Рошаль

Курсы по оказанию доврачебной помощи прошли 400 белгородцев

Глава региона встретился с известным доктором Леонидом Рошалем и рассказал ему об организованных в области курсах по оказанию срочной доврачебной помощи. Рошаль идею оценил и пообещал поделиться своим опытом.

Курсы по оказанию срочной доврачебной помощи вновь стартовали в начале января. За последние дни курсы прошли около 400 человек.

О проекте губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал президенту Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю. Доктор поддержал идею и предложил свою помощь.

В чём будет заключаться помощь, пока не известно. На следующей неделе губернатор встретится с Рошалем и обговорит дальнейшие планы: «Обсудим, как нам объединить усилия, получив его бесценные советы по работе, которые нам помогут в очень непростой ситуации», — отметил Гладков.

Напомним, что 6 января на трёх площадках Белгорода проводились занятия по оказанию срочной доврачебной помощи. На бесплатных курсах сотрудники скорой медицинской помощи региона рассказывают жителям о способах перемещения пострадавшего, временной остановки кровотечения при помощи подручных средств, об основных видах повязок и устойчивом боковом положении.

С 10 января курсы начали проводить в медучреждениях по всей Белгородской области. С точным расписанием занятий можно ознакомиться здесь.

Более 20 медучреждений: где белгородцев обучат оказанию срочной доврачебной помощи?
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