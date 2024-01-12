Леонид Рошаль поможет Белгородской области улучшить медкурсы по доврачебной помощи

В чём будет заключаться помощь, пока не известно. На следующей неделе губернатор встретится с Рошалем и обговорит дальнейшие планы: «Обсудим, как нам объединить усилия, получив его бесценные советы по работе, которые нам помогут в очень непростой ситуации», — отметил Гладков.