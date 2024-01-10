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Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Врачей скорой помощи в Белгороде обеспечат бронежилетами и касками

Врачей скорой помощи в Белгороде обеспечат бронежилетами и касками

10 января 2024, 16:50
Фото: 1MI
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечернего эфира. Медикам необходимо 68 бронежилетов и 17 касок.

Во время эфира 10 января белгородец предложил обеспечить медиков скорой помощи, которые работают в сложной оперативной обстановке, средствами защиты.

Вячеслав Гладков сообщил, что такая работа уже была проведена в приграничных районах. Помимо этого, средствами защиты обеспечат и скорую помощь Белгорода.

Завтра мы всё отдадим нашим врачам. Подсчитали, что нам необходимо 68 бронежилетов и 17 касок. Согласен, что человеческая жизнь — это самое главное, что у нас с вами есть.
Вячеслав Гладков

Напомним, что сегодня произошёл сбой в работе номеров вызова скорой. Номера 03 и 103 временно были недоступны.

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#Общество#Скорая помощь#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Бронежилеты
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