Врачей скорой помощи в Белгороде обеспечат бронежилетами и касками

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Во время эфира 10 января белгородец предложил обеспечить медиков скорой помощи, которые работают в сложной оперативной обстановке, средствами защиты.
Вячеслав Гладков сообщил, что такая работа уже была проведена в приграничных районах. Помимо этого, средствами защиты обеспечат и скорую помощь Белгорода.
Завтра мы всё отдадим нашим врачам. Подсчитали, что нам необходимо 68 бронежилетов и 17 касок. Согласен, что человеческая жизнь — это самое главное, что у нас с вами есть.
Вячеслав Гладков
Напомним, что сегодня произошёл сбой в работе номеров вызова скорой. Номера 03 и 103 временно были недоступны.