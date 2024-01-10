Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Телефон

По телефону и лично: белгородцам бесплатно окажут психологическую помощь

10 января 2024, 14:05
Фото: 1MI
Телефон

В Белгороде запустили горячую линию по оказанию психологической помощи

Помогут белгородцам психологи и психиатры. Также обратиться к специалисту можно в очном формате. Помощь окажут и детям, отметил министр здравоохранения Андрей Иконников.

В Белгородской области открыли круглосуточные горячие линии и очные консультации по психологической и психиатрической поддержке. Помощь белгородцам, которые испытывают тревогу и стресс, окажут психологи и психиатры областной психоневрологической больницы.

Телефон горячей линии в своём Telegram-канале опубликовал министр здравоохранения Андрей Иконников. Очную консультацию проводят в диспансерном отделении больницы по улице Новой, 42 в Белгороде.

Поддержку также могут оказать ребёнку. Для этого стоит обратиться к детскому специалисту.

Наши специалисты помогут вам разобраться в проблеме, найти эффективные методы решения и поддержат вас на пути к восстановлению. Не стесняйтесь обращаться за помощью! Мы всегда готовы поддержать вас и помочь вам справиться с любыми психологическими трудностями.
Андрей Иконников

Отметим, что пострадавшим при обстрелах Белгорода жителям окажут правовую помощь.

Пострадавших при обстрелах белгородцев хотят обеспечить «Правовой заботой»
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько человек остаётся в больницах после обстрелов Белгорода?Из-за обстрелов 400 детей увезут в другие регионы из БелгородаЭкспертизу повреждённых авто при обстрелах Белгорода проведут до 15 января
#Белгородская область#Горячая линия#Психологическая помощь#Белгород#Андрей иконников#Александра Склярова#Бесплатная психологическая помощь
Подпишитесь
«Вов, не гневи бога». Дело экс-мэра Старого Оскола Сергиенко изучают в Белгороде
Сегодня, 14:33
У каждого правда своя: ЦЭБ и «Флагман» прокомментировали судебный спор на 300 млн
Сегодня, 15:09
Что происходит с белгородскими детьми, раненными при атаке ВСУ 30 декабря?
Сегодня, 12:55
Шестеро украинских военных попали в плен в Белгородской области
Сегодня, 13:28
Белгородцы просят переименовать улицу с неактуальным и труднопроизносимым названием
Сегодня, 14:27
Авиационная опасность: что это значит и что нужно делать?
Сегодня, 11:25