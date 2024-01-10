По телефону и лично: белгородцам бесплатно окажут психологическую помощь

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Белгородской области открыли круглосуточные горячие линии и очные консультации по психологической и психиатрической поддержке. Помощь белгородцам, которые испытывают тревогу и стресс, окажут психологи и психиатры областной психоневрологической больницы.
Телефон горячей линии в своём Telegram-канале опубликовал министр здравоохранения Андрей Иконников. Очную консультацию проводят в диспансерном отделении больницы по улице Новой, 42 в Белгороде.
Поддержку также могут оказать ребёнку. Для этого стоит обратиться к детскому специалисту.
Наши специалисты помогут вам разобраться в проблеме, найти эффективные методы решения и поддержат вас на пути к восстановлению. Не стесняйтесь обращаться за помощью! Мы всегда готовы поддержать вас и помочь вам справиться с любыми психологическими трудностями.
Андрей Иконников
Отметим, что пострадавшим при обстрелах Белгорода жителям окажут правовую помощь.