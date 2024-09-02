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Бесплатная психологическая помощь

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Ответят на вопросы и выслушают: как белгородцам получить психологическую помощь?
2 сентября, 15:03
По телефону и лично: белгородцам бесплатно окажут психологическую помощь
Помогут белгородцам психологи и психиатры. Также обратиться к специалисту можно в очном формате. Помощь окажут и детям, отметил министр здравоохранения Андрей Иконников.
10 января, 14:05
2022
Лучше деньгами: как поддерживают семьи мобилизованных в Белгородской области
Подробнее о том, какую помощь могут получить в Белгородской области семьи мобилизованных, читайте в нашем материале.
5 декабря 2022, 13:04
Бесплатные психологи МФЦ провели в Белгороде почти 60 консультаций
Бесплатной психологической помощью белгородцы воспользовались 55 раз. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития Белгородской области.
5 ноября 2022, 21:08

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