Белгородцам расскажут, как можно помочь пострадавшим до приезда медиков

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Белгороде возобновили курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Всем желающим расскажут, как помочь пострадавшим до приезда медиков при травмах, ожогах, кровотечениях и отравлениях.
Первые занятия провели ещё вчера, 5 января, в Центре молодёжных инициатив Белгорода. Сегодня, 6 января, курсы пройдут сразу на трёх площадках:
На занятиях сотрудники скорой медицинской помощи Белгородской области расскажут о способах перемещения пострадавшего, временной остановки кровотечения при помощи подручных средств, об основных видах повязок и устойчивом боковом положении.
Кроме этого, с 9 января планируется проводить углубленный курс оказания первой медицинской помощи. Его будут вести инструкторы Центра «ВОИН».