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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

В Белгороде стартовали курсы по оказанию помощи до приезда врачей

Белгородцам расскажут, как можно помочь пострадавшим до приезда медиков

6 января 2024, 07:32
Фото: 1MI

В Белгороде стартовали курсы по оказанию помощи до приезда врачей

Занятия проведут уже сегодня, 6 января, на трёх площадках. Расписание на следующие дни позже опубликует министр здравоохранения Андрей Иконников.

В Белгороде возобновили курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Всем желающим расскажут, как помочь пострадавшим до приезда медиков при травмах, ожогах, кровотечениях и отравлениях.

Первые занятия провели ещё вчера, 5 января, в Центре молодёжных инициатив Белгорода. Сегодня, 6 января, курсы пройдут сразу на трёх площадках:

  • с 12:00 до 15:00 их проведут в актовом зале поликлиники №6 Белгорода. Вход свободный;
  • в 12:00 занятия стартуют в ЦМИ и культурном центре «Октябрь». Вход свободный, однако необходимо заполнить форму заявки.

На занятиях сотрудники скорой медицинской помощи Белгородской области расскажут о способах перемещения пострадавшего, временной остановки кровотечения при помощи подручных средств, об основных видах повязок и устойчивом боковом положении.

Кроме этого, с 9 января планируется проводить углубленный курс оказания первой медицинской помощи. Его будут вести инструкторы Центра «ВОИН».

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#Белгородская область#Курсы#Белгород#Андрей иконников#Первая помощь#Первая медицинская помощь#Доврачебная помощь#Александра Склярова
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