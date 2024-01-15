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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Аптечка

Врачи из Москвы, Краснодара и Калмыкии обучат белгородцев оказанию первой помощи

15 января 2024, 14:28
Фото: 1MI
Аптечка

300 белгородцев прошли курсы оказания первой помощи за два дня

До 29 января в регионе проводят занятия по основам оказания первой помощи. Обучение прошли уже 300 человек. Помимо врачей людей обучают члены регионального штаба Народного фронта, рассказали в областном правительстве.

Члены регионального штаба ОНФ вместе с именитыми врачами рассказывают белгородцам об оказании первой медицинской помощи. Этому за два дня обучили уже 300 жителей области.

Обучение прошли жители Шебекино, водители автобусов, продавцы, сотрудники сельских администраций, студенты, волонтёры. Медики для проведения курсов используют укомплектованную аптечку.

Однако у других белгородцев тоже будет возможность научиться оказывать первую помощь. Соответствующие курсы будут проводить до 29 января.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков дал поручение обучить оказанию экстренной медпомощи белгородских бюджетников. Затем необходимо организовать такие же занятия в коммерческих организациях.

Белгородских сотрудников бюджетной сферы обучат оказывать экстренную медпомощь
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#Белгородская область#Курсы#Новости Белгорода#Правительство области#Белгород#Наталья Корявых#Первая медицинская помощь#Занятия
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