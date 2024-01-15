Врачи из Москвы, Краснодара и Калмыкии обучат белгородцев оказанию первой помощи

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Члены регионального штаба ОНФ вместе с именитыми врачами рассказывают белгородцам об оказании первой медицинской помощи. Этому за два дня обучили уже 300 жителей области.
Обучение прошли жители Шебекино, водители автобусов, продавцы, сотрудники сельских администраций, студенты, волонтёры. Медики для проведения курсов используют укомплектованную аптечку.
Однако у других белгородцев тоже будет возможность научиться оказывать первую помощь. Соответствующие курсы будут проводить до 29 января.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков дал поручение обучить оказанию экстренной медпомощи белгородских бюджетников. Затем необходимо организовать такие же занятия в коммерческих организациях.