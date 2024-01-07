В магазине в Белгороде убрали тележку с набором для оказания первой помощи

В наборе были бинты, вата, средства для наложения шины, вода. Появиться тележки должны были и в других магазинах. Однако теперь от этой идеи отказались. Источник со ссылкой на сотрудников магазина уточняет, что люди решили, что эти предметы в магазине оказались для их личного пользования.