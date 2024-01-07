В магазине в Белгороде убрали тележку с набором для оказания первой помощи

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Недавно в магазине «Пятёрочка» напротив «Маяка» появился набор для оказания первой помощи в тележке. Супермаркет находится неподалёку от места трагедии, произошедшей 30 декабря. Предметы положили в тележку, но вскоре убрали. Как оказалось, некоторые белгородцы просто забирали эти вещи себе.
В наборе были бинты, вата, средства для наложения шины, вода. Появиться тележки должны были и в других магазинах. Однако теперь от этой идеи отказались. Источник со ссылкой на сотрудников магазина уточняет, что люди решили, что эти предметы в магазине оказались для их личного пользования.
«И некоторые препараты были, даже не знаю как сказать правильно, сворованы, что ли», — пояснили в магазине.
Ещё посетители скандалили с сотрудниками. Последние пытались объяснить, что наборы в тележках сделали для общего пользования.
«В итоге, подумав, мы решили убрать и больше ничего не организовывать, раз люди не думают о других, а только хотят получать всё на халяву и только для них любимых», — добавили представители супермаркета.