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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Набор для первой помощи

В магазине в Белгороде убрали тележку с набором для оказания первой помощи

7 января 2024, 14:41
Фото: Telegram-канал «Трудный Токов»
Набор для первой помощи
Набор сначала появился в «Пятёрочке» напротив «Маяка». Однако вещи оттуда решили убрать. Причиной стало то, что горожане начали забирать предметы для оказания первой помощи себе. Подробности появились в Telegram-канале «Трудный Токов».

Недавно в магазине «Пятёрочка» напротив «Маяка» появился набор для оказания первой помощи в тележке. Супермаркет находится неподалёку от места трагедии, произошедшей 30 декабря. Предметы положили в тележку, но вскоре убрали. Как оказалось, некоторые белгородцы просто забирали эти вещи себе.

В наборе были бинты, вата, средства для наложения шины, вода. Появиться тележки должны были и в других магазинах. Однако теперь от этой идеи отказались. Источник со ссылкой на сотрудников магазина уточняет, что люди решили, что эти предметы в магазине оказались для их личного пользования.

«И некоторые препараты были, даже не знаю как сказать правильно, сворованы, что ли», — пояснили в магазине.

Ещё посетители скандалили с сотрудниками. Последние пытались объяснить, что наборы в тележках сделали для общего пользования.

«В итоге, подумав, мы решили убрать и больше ничего не организовывать, раз люди не думают о других, а только хотят получать всё на халяву и только для них любимых», — добавили представители супермаркета.

В белгородском магазине установили тележку с набором для оказания первой помощи
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Первая помощь#Наборы
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