Белгородских сотрудников бюджетной сферы обучат оказывать экстренную медпомощь

В ходе оперсовещания губернатор поручил до конца января провести обучение сотрудников органов госвласти, местного самоуправления, работников бюджетных учреждений, в первую очередь на территории Белгорода, чтобы они получили навыки оказания первичной доврачебной экстренной помощи.