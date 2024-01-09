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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Белгородских сотрудников бюджетной сферы обучат оказывать экстренную медпомощь

Белгородских сотрудников бюджетной сферы обучат оказывать экстренную медпомощь

9 января 2024, 06:27
Фото: 1MI
Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Это касается работников органов госвласти, местного самоуправления, бюджетных учреждений.

В ходе оперсовещания губернатор поручил до конца января провести обучение сотрудников органов госвласти, местного самоуправления, работников бюджетных учреждений, в первую очередь на территории Белгорода, чтобы они получили навыки оказания первичной доврачебной экстренной помощи.

В начале посевной мы разрабатывали отдельный регламент, который позволил обучать всех, кто задействован в сельхозработах, чтобы в случае внештатной ситуации, спасти людей и остаться самому живым. Почему органы государственной и муниципальной власти? Большой охват, большое количество, наиболее дисциплированные и ответственные сотрудники, но из-за того, что ситуация продолжает оставаться напряжённой, навык нужен всем.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что задача на первом этапе — научить всю бюджетную сферу. На втором этапе — обучение коммерческих организаций.

Если кто-то выскажет пожелание провести обучение заранее, нужно обеспечить. Врачей достаточно, есть самооборона, которая уже год тренируется, и как показала практика, они обладают необходимыми навыками, которые спасают жизни людям.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что опыт обучения нужно реализовать во всех муниципалитетах, которые расположены вдоль границы.

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#Белгородская область#Врачи#Обучение#Муниципалитеты#Местное самоуправление#Белгород#Кристина Семенчук#Самооборона#Органы госвласти#Бюджетные учреждения
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