Белгородских сотрудников бюджетной сферы обучат оказывать экстренную медпомощь

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В ходе оперсовещания губернатор поручил до конца января провести обучение сотрудников органов госвласти, местного самоуправления, работников бюджетных учреждений, в первую очередь на территории Белгорода, чтобы они получили навыки оказания первичной доврачебной экстренной помощи.
В начале посевной мы разрабатывали отдельный регламент, который позволил обучать всех, кто задействован в сельхозработах, чтобы в случае внештатной ситуации, спасти людей и остаться самому живым. Почему органы государственной и муниципальной власти? Большой охват, большое количество, наиболее дисциплированные и ответственные сотрудники, но из-за того, что ситуация продолжает оставаться напряжённой, навык нужен всем.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что задача на первом этапе — научить всю бюджетную сферу. На втором этапе — обучение коммерческих организаций.
Если кто-то выскажет пожелание провести обучение заранее, нужно обеспечить. Врачей достаточно, есть самооборона, которая уже год тренируется, и как показала практика, они обладают необходимыми навыками, которые спасают жизни людям.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что опыт обучения нужно реализовать во всех муниципалитетах, которые расположены вдоль границы.