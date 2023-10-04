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Более 130 тыс. белгородских школьников прошли курс изучения искусственного интеллекта

Более 130 тыс. белгородских школьников прошли курс изучения искусственного интеллекта

4 октября 2023, 07:47
Фото: Midjourney
Урок «Искусственный интеллект в отраслях» стартовал 18 сентября 2023 года в рамках образовательной акции «Урок цифры». Участие в нём приняли не только дети из Белгородской области, но и жители других областей и стран.

Белгородская область лидирует по количеству участников курса «Урок цифры», организованного Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Вместе с регионом наравне идут Оренбургская, Самарская, Челябинская, Новосибирская, Московская и Омская области, а также Москва, Краснодарский и Пермский края.

Организаторы отмечают, что в этом учебном году на уроке по теме «Искусственный интеллект в отраслях» побывали более 1,4 млн школьников как из России, так и из других стран: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы.

В ходе обучения желающим рассказывают об использовании искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Знания предлагается закрепить с помощью интерактивного тренажёра, адаптированного для мобильных устройств всех платформ. При этом материалы урока представлены для трёх возрастных категорий — учеников с 1-го по 4-й, с 5-го по 8-й и с 9-го по 11-й классы. К каждому уроку также прилагаются материалы и для учителей.

Мероприятие организовано АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Присоединиться к участию в проекте можно до 8 октября 2023 года включительно.

«Тема искусственного интеллекта в авангарде, и то, что ребятам очень хочется получить базовые знания по передовым технологиям — это здорово. Благодаря новым тренажёрам у педагогов есть возможность разнообразить уроки информатики современными кейсами, а у школьников — развить знания в области искусственного интеллекта»,
— Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбербанка.

Как пояснил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбера, банк вместе с другими крупными компаниями страны уже не в первый организуетучаствует в подготовке и проведении «Уроков цифры». Специалисты видят, как у детей растёт интерес к передовым технологиям: необходимо это стремление поддерживать, чтобы в будущем молодёжь могла создавать свои собственные решения и проекты на основе искусственного интеллекта.

«Чем раньше дети знакомятся с искусственным интеллектом, тем больше у них шансов стать в будущем востребованными специалистами в любой сфере, поскольку эти технологии применяются повсеместно. Всё больше ребят подрастают, поступают в вузы на профильные специальности»,
— Александр Ведяхин
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#Общество#Белгородская область#Школьники#Сбербанк#Искусственный интеллект#Цифровая экономика#Артем Черненко#Федеральный проект
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