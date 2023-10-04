Более 130 тыс. белгородских школьников прошли курс изучения искусственного интеллекта

В ходе обучения желающим рассказывают об использовании искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Знания предлагается закрепить с помощью интерактивного тренажёра, адаптированного для мобильных устройств всех платформ. При этом материалы урока представлены для трёх возрастных категорий — учеников с 1-го по 4-й, с 5-го по 8-й и с 9-го по 11-й классы. К каждому уроку также прилагаются материалы и для учителей.