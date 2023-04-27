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Депутат Миронов откажется от претензий к нейросети Kandinsky

27 апреля 2023, 18:11
Фото: piqsels.com
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов сообщил о намерении отозвать обращение в Генпрокуратуру на предмет проверки деятельности Сбербанка по разработке нейросети Kandinsky.

Пост по данному вопросу депутат разместил в своем Telegram-канале. Ранее Миронов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением проверить деятельность Сбера на соответствие российскому законодательству в связи с претензиями к контенту, генерируемому нейросетью Kandinsky 2.1. Об этом пишет gorod.ru.

Отвечая на обращение политика, нейросеть Сбербанка GigaChat заверила: любые опасения по вопросу законности генерируемого ею контента не имеют под собой никаких оснований, поскольку разработчики являются патриотами России и работают на благо своей Родины.

Позже и сам депутат признал, что ему поступило множество сообщений, касающихся контента нейросети Kandinsky, как от сторонников, так и от оппонентов. В результате Миронов пришел к заключению: «Хорошо, что Сбербанк создает наш российский продукт». Политик также выразил удовлетворение конструктивной позицией Сбербанка относительно критики в свой адрес. Он рассказал о достигнутой договоренности, в соответствии с которой его точка зрения по этике и развитию моделей в контексте традиционных российских ценностей будет учтена разработчиком, с дальнейшей реализацией содержательного аудита нейросети. Об этом Сергей Миронов написал в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что вход в нейросети не может быть свободным: необходимо ввести регистрацию для ограничения доступа несовершеннолетним, сообщает ТАСС.

Версию своей нейросети Kandinsky 2.1 Сбер запустил 4 апреля. По состоянию на 11 апреля было сгенерировано уже более 10 миллионов изображений, а число уникальных пользователей достигло двух миллионов. В новой версии Kandinsky 2.1 значительно улучшили генерацию изображений в высоком разрешении: лиц и сложных объектов. Она содержит 3,3 миллиарда параметров вместо двух миллиардов.

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