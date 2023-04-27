Депутат Миронов откажется от претензий к нейросети Kandinsky

Позже и сам депутат признал, что ему поступило множество сообщений, касающихся контента нейросети Kandinsky, как от сторонников, так и от оппонентов. В результате Миронов пришел к заключению: «Хорошо, что Сбербанк создает наш российский продукт». Политик также выразил удовлетворение конструктивной позицией Сбербанка относительно критики в свой адрес. Он рассказал о достигнутой договоренности, в соответствии с которой его точка зрения по этике и развитию моделей в контексте традиционных российских ценностей будет учтена разработчиком, с дальнейшей реализацией содержательного аудита нейросети. Об этом Сергей Миронов написал в своем Telegram-канале.