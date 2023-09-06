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Для белгородцев откроют публичный доступ к искусственному интеллекту

Для белгородцев откроют публичный доступ к искусственному интеллекту

6 сентября 2023, 12:19
Фото: нейросеть Kandinsky
Речь идёт о генеративном искусственном интеллекте GigaChat. Доступ к нему появится у всех желающих.

Генеративный искусственный интеллект GigaChat предоставляет для пользователей различные возможности по работе с текстом и изображениями:

  • работать с готовыми текстами (сокращать, переписывать, дополнять);
  • писать различные тексты, посты для социальных сетей, письма, сообщения, эссе, сочинения, даже объяснительные записки;
  • придумывать истории, сказки, сценарии, сюжеты, анекдоты, гороскопы, поздравления и любой другой креативный контент;
  • помогать в решении бытовых задач (составлять список продуктов по рецептам, план путешествий, алгоритмы действий);
  • креативить и анализировать, выдавая нужный результат (генерить идеи, рекомендовать, кратко излагать книги, проводить мозговой штурм и много-много другого);
  • рисовать изображения в разных стилях с помощью нейросетиKandinsky.

Кроме того, он позволяет делиться своими готовыми диалогами с другими пользователями, а также получать подсказки от самого GigaChat.

Доступ к искусственному интеллекту будет публичный. Решение принял Сбер. Как отметил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев, это было сделано в первую очередь в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта.

Ведь чем больше пользователей будут применять GigaChat и лежащие в его основе модели в своей работе, тем быстрее они будут совершенствоваться, открывая всем новые возможности и способствуя технологическому прогрессу.
Андрей Белевцев

Узнать больше о возможностях GigaChat и посмотреть примеры удачных запросов можно в базе знаний о сервисе. Для доступа в веб-версию сервиса необходимо только пройти регистрацию.

В GigaChat применяется ряд решений, призванных исключить использование генеративных моделей, противоречащее Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.

Чтобы каждый желающий смог познакомиться и начать использовать GigaChat в работе и повседневной жизни, образовательная платформа Edutoria разработала бесплатный курс «GigaChat: нейросетевая модель для маркетологов и не только». В программе спикеры проведут полный обзор GigaChat: что это такое, как он устроен и как корректно формулировать запрос. Пользователи также смогут разобраться в направлениях развития искусственного интеллекта во всём мире, узнать, почему бизнесу выгодно внедрять генеративные модели в свои процессы и какие кейсы интеграций уже существуют.

Сейчас крайне важна высокая цифровая грамотность, которая позволяет управлять искусственным интеллектом и решать порой сложные задачи, например, по оптимизации большого объёма данных за считанные минуты. Мы верим, что такие технологии позволят людям создавать новые креативные решения в современном цифровом мире. Важно отметить, что курс подойдёт всем без исключения, даже тем, кто раньше никогда не пользовался и не работал с нейросетями.
Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка
#Общество#Белгородская область#Доступ#Кристина Семенчук#Сбер#Искусственный интеллект#Диалог
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