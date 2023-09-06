Для белгородцев откроют публичный доступ к искусственному интеллекту

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Генеративный искусственный интеллект GigaChat предоставляет для пользователей различные возможности по работе с текстом и изображениями:
Кроме того, он позволяет делиться своими готовыми диалогами с другими пользователями, а также получать подсказки от самого GigaChat.
Доступ к искусственному интеллекту будет публичный. Решение принял Сбер. Как отметил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев, это было сделано в первую очередь в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта.
Ведь чем больше пользователей будут применять GigaChat и лежащие в его основе модели в своей работе, тем быстрее они будут совершенствоваться, открывая всем новые возможности и способствуя технологическому прогрессу.
Андрей Белевцев
Узнать больше о возможностях GigaChat и посмотреть примеры удачных запросов можно в базе знаний о сервисе. Для доступа в веб-версию сервиса необходимо только пройти регистрацию.
В GigaChat применяется ряд решений, призванных исключить использование генеративных моделей, противоречащее Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.
Чтобы каждый желающий смог познакомиться и начать использовать GigaChat в работе и повседневной жизни, образовательная платформа Edutoria разработала бесплатный курс «GigaChat: нейросетевая модель для маркетологов и не только». В программе спикеры проведут полный обзор GigaChat: что это такое, как он устроен и как корректно формулировать запрос. Пользователи также смогут разобраться в направлениях развития искусственного интеллекта во всём мире, узнать, почему бизнесу выгодно внедрять генеративные модели в свои процессы и какие кейсы интеграций уже существуют.
Сейчас крайне важна высокая цифровая грамотность, которая позволяет управлять искусственным интеллектом и решать порой сложные задачи, например, по оптимизации большого объёма данных за считанные минуты. Мы верим, что такие технологии позволят людям создавать новые креативные решения в современном цифровом мире. Важно отметить, что курс подойдёт всем без исключения, даже тем, кто раньше никогда не пользовался и не работал с нейросетями.
Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка