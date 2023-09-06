Для белгородцев откроют публичный доступ к искусственному интеллекту

Чтобы каждый желающий смог познакомиться и начать использовать GigaChat в работе и повседневной жизни, образовательная платформа Edutoria разработала бесплатный курс «GigaChat: нейросетевая модель для маркетологов и не только». В программе спикеры проведут полный обзор GigaChat: что это такое, как он устроен и как корректно формулировать запрос. Пользователи также смогут разобраться в направлениях развития искусственного интеллекта во всём мире, узнать, почему бизнесу выгодно внедрять генеративные модели в свои процессы и какие кейсы интеграций уже существуют.