Понравилась бы реконструкция Щорса в Белгороде самому Щорсу? Отвечает нейросеть

Памятник Пушкину, как и памятник Ленину, есть почти в каждом городе России. В Белгороде классику, правда, повезло больше, чем коммунисту: его не просто не демонтировали, но и поставили рядом с Натальей Гончаровой. Решили поинтересоваться у «солнца русской поэзии», как оно относится к переименованию фестиваля «Везёлка.Live» на «Везёлка.Живой звук». Ответ — снова в стихах. А как иначе?