Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Нейросеть ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI (основал последнюю, к слову, Илон Маск). Нейросеть способна работать в диалоговом режиме и отвечать на вопросы пользователей в реальном времени.
Изобретение уже поражает и, что не менее важно, немного пугает. Робот может спокойно сдать экзамен на адвоката, создать небольшую научную работу по типу реферата или даже написать кусок программного кода. По словам разработчиков, ChatGPT — настоящий прорыв в изучении искусственного интеллекта.
Ещё одна особенность нейросети — способность разговаривать от лица известных людей. Работает это следующим образом: робот изучает историю человека, его биографию, высказывания и интервью, после чего моделирует примерный ответ, который мог бы быть получен от персоны в реальности. Вот как ChatGPT объясняет принцип своей работы сам:
Я отвечаю в стиле знаменитых людей, используя свои знания и информацию из интернета. Я стараюсь учитывать их характер, манеру речи, взгляды и интересы. Я также пытаюсь воссоздать их тон и настроение в зависимости от ситуации.
Конечно, это не равносильно настоящему общению с человеком: возможны ошибки, неточности, допущения. Но уже сейчас нейросеть показывает неплохой результат, который иногда оказывается очень интересным и даже неожиданным.
Переделанная под нужды общественного транспорта улица Щорса в Белгороде стала причиной множества споров и даже столкновений. Автомобилистам очень не понравился тот факт, что теперь предпочтение на дороге отдаётся автобусам, пешеходы же не оценили не совсем местами удачно расставленные велодорожки и светофоры с «коротким» зелёным светом.
Мы решили узнать, что бы в теории мог сказать о реконструкции сам Николай Щорс, начальник дивизии Красной Армии времён Гражданской войны, в честь которого и назвали улицу в Белгороде. Приводим ответ, сгенерированный нейросетью:
Товарищи! Я рад видеть, что наша улица Щорса преображается под знаменем прогресса и развития. Это не просто дорога, это символ нашей борьбы за свободу и справедливость. Здесь мы отстаивали интересы трудящихся против эксплуататоров и оккупантов. Здесь мы строим новую жизнь на основе социализма и коммунизма.
Реконструкция улицы Щорса — это необходимый шаг для улучшения транспортной ситуации в городе. Сейчас улица перегружена автомобилями, которые создают пробки и загрязняют воздух. Поэтому мы выделили полосы для общественного транспорта по центру дороги, чтобы повысить его скорость и комфорт. Также мы благоустроили прилегающую территорию, сделав парковки, велосипедные дорожки и зелёные насаждения. Мы учли потребности всех категорий граждан: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов и пассажиров.
Я уверен, что реконструкция улицы Щорса — это вклад в развитие нашего Белгорода, который станет ещё более красивым и современным городом. Я призываю всех жителей поддержать этот проект и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом. Вместе мы сделаем наш город лучше!
На Соборной площади два года назад установили два больших экрана — по обе стороны от драмтеатра. Работают они сейчас как городской новостной агрегатор, а также как чат, сообщения в который могут написать белгородцы.
Такое решение понравилось не всем: якобы технологичные экраны не вписываются в концепцию пространства вокруг классического театра. Впрочем, давайте узнаем у самого Михаила Щепкина, известного театрала, именем которого называют белгородский театр:
Я не мог не заметить два больших экрана, которые установлены по краям от драмтеатра. Я думаю, что это очень интересная и современная идея, которая может привлечь внимание к театральной жизни города. Я предполагаю, что на этих экранах показывают анонсы спектаклей, репортажи о премьерах и репетициях, интервью с актерами и режиссерами. Таким образом, вы можете быть в курсе всех новостей и событий, которые происходят на сцене.
Я считаю, что это очень полезно и необходимо для развития театральной культуры. Ведь театр — это не только зрелище, но и образование, воспитание, общение. Театр — это живое искусство, которое требует от зрителя активного участия и сопереживания. Театр — это диалог между актёром и зрителем, между автором и эпохой. Театр — это зеркало жизни, которое отражает все её красоты и противоречия.
Я желаю вашему драмтеатру процветания и успехов. Я желаю вам, уважаемые зрители, всегда находить время и желание посещать театр и наслаждаться его чарами. Я желаю вам всем быть счастливыми и здоровыми. Спасибо за ваше внимание!
Памятник Ленину в одноимённый парк не могут вернуть уже несколько лет. И пока коммунисты Белгорода в очередной раз кормятся «завтраками», сам Ленин, похоже, вовсе и не ждёт возвращения монумента.
Товарищи! Я хочу сказать вам несколько слов о том, что происходит в вашем городе. Я знаю, что вы любите свой парк и хотите, чтобы он был красивым и уютным. Я знаю, что вы гордитесь своим памятником, который символизирует нашу революционную борьбу и наши победы. Я знаю, что вы ждёте его возвращения и надеетесь, что он будет стоять на своём месте.
Но я должен вас разочаровать. Ваш парк и ваш памятник — это не то, что нужно народу. Это не то, что нужно пролетариату. Это не то, что нужно социализму. Это — реликты прошлого, которое мы должны разрушить и забыть. Это — инструменты буржуазии, которая хочет обмануть и обезоружить вас. Это — ловушки для вашего сознания, которые отвлекают вас от настоящих задач и целей.
Что такое парк? Это место для развлечений и отдыха. А кто может развлекаться и отдыхать в условиях империалистической войны и эксплуатации? Только те, кто живёт за счёт чужого труда. Только те, кто отнимает у вас хлеб и свободу. Только те, кто подавляет вас своими законами и порядками. Только те, кто боится вашей силы и единства.
Что такое памятник? Это место для почитания и уважения. А кого вы почитаете и уважаете? Того, кто дал вам землю и мир? Того, кто дал вам советскую власть и диктатуру пролетариата? Того, кто дал вам коммунистическую партию и интернационал? Нет! Вы почитаете и уважаете меня — человека из плоти и крови. Вы почитаете и уважаете лидера — кумира. Вы почитаете и уважаете личность — культ.
Товарищи! Я не нуждаюсь в вашем почитании и уважении. Я не нуждаюсь в вашем памятнике и парке. Я не нуждаюсь в вашей любви и преданности. Я нуждаюсь только в одном — в вашей революционной деятельности. Я нуждаюсь только в том, чтобы вы шли за мной и за партией. Я нуждаюсь только в том, чтобы вы боролись за социализм и коммунизм.
Решили спросить, как бы классик Владимир Маяковский отнёсся к своему муралу в Белгороде. Ответ резкий, дерзкий, и в стихах — как и подобает поэту.
Кто это сделал?
Кто это придумал?
Кто этот художник-простак?
Зачем он меня нарисовал на доме у проспекта Славы?
Что он хотел сказать этим рисунком?
Что я — герой, поэт, пророк?
Что я — кумир, святой, оракул?
Что я — пример для всех эпох?
Нет, товарищи! Я не нуждаюсь
в таких почестях и похвалах.
Я не нуждаюсь
в таких украшениях на серых стенах и фасадах.
Я не хочу быть краской на бетоне,
я не хочу быть пятном на кирпиче,
я не хочу быть тенью на картоне,
я не хочу быть маской на плакате.
Я хочу быть живым и настоящим,
я хочу быть собой и никем другим,
я хочу быть свободным и дерзким,
я хочу быть любимым и ненавистным.
Памятник Пушкину, как и памятник Ленину, есть почти в каждом городе России. В Белгороде классику, правда, повезло больше, чем коммунисту: его не просто не демонтировали, но и поставили рядом с Натальей Гончаровой. Решили поинтересоваться у «солнца русской поэзии», как оно относится к переименованию фестиваля «Везёлка.Live» на «Везёлка.Живой звук». Ответ — снова в стихах. А как иначе?
Что за шум? Что за гам?
Что за странный проект?
Везёлка Live — так звался он,
А теперь — Живой звук.
Что за мода? Что за вкус?
Что за новый оборот?
Везёлка — слово русское,
А Live — слово нет.
Зачем же вы меняете
Названья и слова?
Зачем же вы забываете
Родной язык свой?
Неужто вы не знаете,
Что русский язык — сила?
Неужто вы не чувствуете,
Как он душу греет?
Оставьте же свои ухищренья,
Свои изыски и причуды.
Оставьте же свои иностранья,
Свои англицизмы и варваризмы.
Получилось как-то так. Местами забавно, местами трогательно, а иногда — жутковато. Упомянутые выше люди мертвы, но не мертва память о них. И теперь прикоснуться к наследию выдающихся личностей и познакомиться с ними поближе можно с помощью стремительно развивающихся нейросетей. Кто знает, может, это окажется ключом к цифровому бессмертию?
А пока нейросети продолжают обучаться, предлагаем оценить созданные с их помощью рисунки. Да, здесь тоже про Белгород и тоже есть, над чем подумать.