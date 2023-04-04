Фестиваль «Везлёка. Live» в Белгороде тоже задело волной переименований

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Переименованный фестиваль «Везёлка. Живой звук» вернётся в Белгород 1 июня. Ранее мероприятие носило название «Везёлка. Live».
В этом году на мероприятии появится новое направление — «Везёлка. Живой звук — дети». Белгородцам предлагают включиться в разработку нового логотипа фестиваля. Конкурс уже объявили.
Приз победитель заберёт 10 апреля. Работы принимаются до 9 апреля включительно. Отправить свои варианты можно в личные сообщения группы фестиваля во «ВКонтакте».
Напомним, ранее проект «Белогорье.Science» сменил название. Теперь он известен как «БелНаука». На смену повлияли критика и закон, регулирующий использование иностранной лексики.