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Фестиваль «Везлёка. Live» в Белгороде тоже задело волной переименований

4 апреля 2023, 15:01
Фото: 1MI

Музыкальный фестиваль на Везёлке вернётся в Белгород летом

Ранее фестиваль носил название «Везёлка. Live». Теперь проект называется «„Везёлка. Живой звук“». Фестиваль откроется 1 июня, сообщили в группе мероприятия в соцсети.

Переименованный фестиваль «Везёлка. Живой звук» вернётся в Белгород 1 июня. Ранее мероприятие носило название «Везёлка. Live».

В этом году на мероприятии появится новое направление — «Везёлка. Живой звук — дети». Белгородцам предлагают включиться в разработку нового логотипа фестиваля. Конкурс уже объявили.

Приз победитель заберёт 10 апреля. Работы принимаются до 9 апреля включительно. Отправить свои варианты можно в личные сообщения группы фестиваля во «ВКонтакте».

Фото: группа «Везёлка. Живой звук» ВК

Напомним, ранее проект «Белогорье.Science» сменил название. Теперь он известен как «БелНаука». На смену повлияли критика и закон, регулирующий использование иностранной лексики.

Борьба с англицизмами продолжается: проект «Белогорье.Science» сменил название
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