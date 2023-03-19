Белгород в «Игре престолов» и «Острых козырьках»: взгляд нейросети

«Мир Дикого Запада» (18+) — сериал, повествующий о восстании андроидов в созданном для развлечений парке-копии Америки второй половины XIX века. О чём сериал, на первый взгляд, не очень понятно, но зато получилось красиво. В том числе и с нейросетью: вот так она видела ковбоев-роботов в декорациях Белгорода. Будем надеяться, что их здесь всё устроит.