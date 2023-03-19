Белгород в «Игре престолов» и «Острых козырьках»: взгляд нейросети

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
По запросу Бел.Ру нейросеть «нарисовала» берег Везёлки Белгорода в стиле американского телесериала «Игра престолов» (18+). Действие его происходит на вымышленном континенте под названием Вестерос, напоминающем средневековую Европу, но с магией. Поэтому не стоит удивляться, что ЛЭП теперь похожа не на льва, а на дракона, обнесённого каменной стеной.
На запрос нарисовать в Белгороде британских «Острых козырьков» (16+) нейросеть, подумав, выдала бар «Бееллоб». Что-то британское в этом есть, да, но родной провинцией всё же отдаёт: вероятно, и вместо Томаса Шелби, главного «Козырька», в белгородском «Бееллобе» можно встретить только Фому Шелбанова.
Отправимся в далёкий космос. Точнее, космос прилетел к нам в Белгород: по запросу «мандалорец из франшизы „Звёздных войн“» (16+) нейросеть нарисовала следующее. Даже в и без того шумном в последнее время Белгороде известный по всей галактике своими милитаристскими взглядами космический воин с планеты Мандалор умудрился что-то взорвать. Таков путь.
«Мир Дикого Запада» (18+) — сериал, повествующий о восстании андроидов в созданном для развлечений парке-копии Америки второй половины XIX века. О чём сериал, на первый взгляд, не очень понятно, но зато получилось красиво. В том числе и с нейросетью: вот так она видела ковбоев-роботов в декорациях Белгорода. Будем надеяться, что их здесь всё устроит.
А вот если бы фильм-сериал «Дюна» (12+), повествующий о приключения Пола Атрейдиса на песчаной планете Арракис, снимался в Белгороде, то выглядело бы это так. Воды бы по сравнению с оригиналом прибавилось, да и ЛЭП теперь тоже не в форме льва, а, скорее, червя. Такой вот он, чернозёмный Шай-Хулуд.
Журналисты Бел.Ру уже не первый раз «балуются» с нейросетью. Например, в прошлый раз с её помощью удалось нарисовать типичных жителей Белгорода. Похожи они или нет — решать вам.