Нейросеть «очеловечила» Белгород и другие города России

Но в подборке были и другие города России. Например, Курск тоже предстал мужчиной — только на туманной улице в 1032 году. Тамбов нейросеть видит современным молодым парнем, сзади которого мрачная атмосфера с полуразрушенным домом. Воронеж стал суровым бородатым мужчиной с горящими зданиями на заднем плане.