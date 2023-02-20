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Published Сегодня, 20:40

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Нейросеть «очеловечила» Белгород и другие города России

20 февраля 2023, 20:40
Фото: vk.com/trankyz

Нейросеть показала, как бы выглядел Белгород в образе человека

Автор загрузил описание российских городов в нейросеть и получил их человеческие образы.

На своей странице в соцсетях автор Кир Sol опубликовал образы российских городов. С помощью нейросети Midjourney мужчина смог показать как бы выглядели города России, если бы были людьми.

Так, Белгород, по мнению нейросети, выглядит как мужчина из 1596 года в зимней накидке и короне, рядом с которым расположились могучие орлы. А на лице мужчины изображена боевая раскраска.

Фото: vk.com/trankyz

Но в подборке были и другие города России. Например, Курск тоже предстал мужчиной — только на туманной улице в 1032 году. Тамбов нейросеть видит современным молодым парнем, сзади которого мрачная атмосфера с полуразрушенным домом. Воронеж стал суровым бородатым мужчиной с горящими зданиями на заднем плане.

Фото: vk.com/trankyz

Были и те города, которые приняли женский облик. Москва стала величественной царевной на фоне Кремля, Ялта — кудрявой девушкой в образе пирата, Тюмень же стала пожилой женщиной в ободке.

Фото: vk.com/trankyz
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#Александра Склярова#Нейросеть#Образ#Город#Эксклюзив#Белгород
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